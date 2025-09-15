Renuncian abogadas del equipo de defensa de Daddy Yankee

Anabelle Torres Colberg y Heileene Colberg Birriel, abogadas de Daddy Yankee renunciaron al equipo de defensa del artista en el pleito que que mantiene con su exesposa Mireddys González y su excuñada Ayeicha González.

De acuerdo a Metro Puerto Rico, las profesionales, quienes son madre e hija, informaron de la decisión a través de una moción al tribunal.

Aunque no se ofrecieron más detalles, el artista continúa siendo representado en el caso por Carlos Díaz Olivo,

La disputa por las corporaciones comenzó después de que en diciembre de 2024 las hermanas González realizaran transferencias por la suma total de cien millones de dólares desde las cuentas bancarias corporativas a cuentas personales de cada parte, sin conocimiento ni autorización del artista.

La separación de la pareja se confirmó en esas fechas y el divorcio se hizo oficial el pasado 19 de febrero, tras casi 30 años de matrimonio y dos hijos en común.

Desde entonces, las controversias en los tribunales estatales han sido frecuentes.