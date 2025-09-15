Dj Adoni le propone matrimonio a su pareja Lisabely Lugo

El mezclador Dj Adoni cumplió lo que anunció recientemente: le pidió matrimonio a Lisabely Lugo, su pareja desde hace 13 años y madre de su hijo.

“Lisabely Lugo, te prometí hacerte la mujer más feliz del mundo y te juro que lo voy a cumplir. Te mereces todo, porque eres una mujer de valores, una gran madre, una hija ejemplar y una buena compañera. Gracias por darme ese hogar de paz que todo hombre anhela”, escribió el dj junto a un video en sus redes sociales.

En las imágenes se le ve a la pareja a punto de subir a un jet privado cuando Adoni se arrodilla y le propone matrimonio a Lisabely. “Hicimos una promesa de poner nuestra relación en manos de Dios, y como resultado hoy tenemos un amor fuerte e inquebrantable”.

“Gracias por aceptarme como tu futuro esposo, por caminar conmigo durante estos 13 años de amor, paciencia y crecimiento. Se que no soy perfecto, pero te sentirás orgullosa de haberme elegido como tu futuro esposo”, expresó.

El mezclador finalizó diciendo: “Me debes mi muchachita”, en referencia a que quiere tener una hija con la mujer.

A inicios de este mes, durante su participación como figura invitada del horario central de "La casa de Alofoke", Adoni afirmó que aprendió a priorizar su familia antes que su carrera, por lo que decidió unirse en matrimonio en una ceremonia que tiene planeada celebrar a finales de este año o a inicios del próximo en Casa de Campo.

Se recuerda que Adoni estuvo vinculado a la animadora Caroline Aquino tras ambos ser captados juntos en un yate en mayo de 2024, tema que negó abordar en público.

Horas antes de filtrarse las imágenes, Adoni confirmó en sus historias de Instagram que había terminado su relación con Lisabely, aunque en julio asistieron agarrados de mano a Premios Heat.

Recientemente, el intérprete de "La opinión es tuya" dejó ver el tatuaje que se hizo con el nombre de su futura esposa, que presentó en la alfombra roja de Premios Soberano de 2023.

También surgieron rumores de romance entre Adoni y Yailin 'La más viral' por su tema a dúo "Yo no olvido", sin embargo, ambos desmintieron ser más que compañeros de trabajo.