Larimar Fiallo se convertirá en madre por segunda vez

A dos meses de contraer matrimonio, la Miss República Dominicana 2004, Larimar Fiallo, anunció que se convertirá en madre por segunda vez.

Fiallo compartió la noticia en sus redes sociales con una fotografía al lado de un estacionamiento para embarazadas.

“Adivinen quién puede usar estos parqueos por

9 meses”, escribió la exreina con varios emojis.

Y agregó: “Baby Wachsmann Fiallo loading”.

Se recuerda que, la comunicadora contrajo matrimonio en julio un mes después de comprometerse.

"Me casé. Oficialmente Mrs. Wachsmann pero pueden llamarme Mrs. W", escribió en ese momento Fiallo en una publicación en su cuenta de Instagram, donde apareció vestida de novia.

Luego, la exreina de belleza mostró a su esposo y anunció que estaba devuelta al país luego de celebrar su discreta boda en Estados Unidos, donde afirmó que no pretende vivir ni nacionalizarse, además en ese entonces negó estar embarazada.

Larimar dedicó irse a vivir a Punta Cana junto a su esposo y su hija Jimena, de 11 años, fruto de otra relación.