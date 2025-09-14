Juanes sobre la muerte de su madre: “A veces siento que, de verdad, se llevó todo”

El cantante colombiano Juanes compartió un emotivo mensaje de despedida de su madre Alicia Vásquez, quien murió el lunes 8 de septiembre.

“Mi madre adorada emprendió el viaje hacia una mejor vida, llevándose con ella gran parte de mi existencia”, escribió el intérprete, quien describió a Alicia como “sabia, generosa, optimista, la mejor mamá y abuela, la consejera, la indispensable y la irreverente”.

Juanes recordó que su madre fue siempre su refugio en los momentos más difíciles y la persona a quien llamaba a diario para pedir su bendición. “Ella me enseñó la fe a través del amor, a creer en mí y me trajo a este mundo”, añadió.

"A veces siento que, de verdad, se llevó todo. Pero fue, y será, tan eterna que me deja una luz inmensa que ocupará su vacío. Sé que será imposible acostumbrarme a su ausencia pero tengo la certeza de que ella estará en todas partes, al mismo tiempo y más cerca de mí”, expres.

El cantante finalizó agradeciendo las muestras de cariño recibidas de parte de seguidores, colegas y amigos. “Aquí sigo, buscando en mí la fuerza para continuar, con el inmenso agradecimiento a todos y cada uno de los mensajes que me han hecho llegar de todas partes”.

De acuerdo a el diario El Tiempo, la madre del cantante murió de causas naturales.

Para Juanes, su madre fue una de los pilares de su vida incluso lleva un tatuaje de su rostro en el brazo derecho.

El cantante es hijo de Javier Aristizábal y Alicia Vásquez, quienes se conocieron cuando ella apenas tenía 13 años y a los 26 (tras 13 años de noviazgo) contrajeron matrimonio.