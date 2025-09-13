Nicki Nicole desmiente ruptura con Lamine Yamal: "Estoy muy enamorada"

Aunque en redes sociales se había especulado que Nicki Nicole y Lamine Yamal terminaron su relación, la cantante argentina desmintió esos rumores y dijo estar muy enamorada del futbolista español, quien recientemente cumplió la mayoría de edad.

“Estoy muy feliz, muy enamorada”, declaró durante un evento de moda en Barcelona, España, la artista con una sonrisa, disipando rumores de crisis que habían circulado semanas atrás.

También confesó estar aprendiendo catalán gracias a su novio. “Por Rosalía aprendí la palabra t’estimo", dijo. “¿Lamine te ha enseñado alguna palabra en catatán?”, le repreguntó la prensa. “T’estimo, también me enseñó. Lo que le pido al amor es disfrute, sinceridad y compañerismo. Y todo eso me lo da”, expresó.

Fue el día de su cumpleaños número 25 que, la intérprete de "Wapo Traketero" compartió una fotografía junto al jugador del equipo F.C. Barcelona.

La pareja apareció rodeada de rosas y globos de corazón en la imagen publicada en las historias de ambas cuentas de Instagram.

Días después las redes se inundaron de rumores de una supuesta separación por las imágenes de ambos que no aparecían en el perfil de Instagram del joven deportista, sin embargo, Yamal nunca compartió imágenes de ambos en el perfil, sino en las historias de la red social de la camarita, las cuales desaparecen a las 24 horas.

La confusión surgió debido a que un perfil falso de Lamien publció imágenes de la pareja creada con IA y luego la eliminaron.

Se recuerda que Nicki Nicole terminó su noviazgo con Peso Pluma en febrero de 2024 tras ver un video viral en redes sociales del mexicano con otra mujer en Las Vegas.

"Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y no hay respeto… Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar", comunicó Nicole en ese momento.

Nicole también estuvo con Trueno, de quien se separó en 2023.