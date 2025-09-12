Liam Hemsworth se compromete con su novia la modelo Gabriella Brooks

El actor australiano Liam Hemsworth se comprometió con su novia, la modelo Gabriella Brooks tras seis años de relación.

La pareja compartió la noticia en sus redes sociales con una fotografía en la que aparecen ambos y otra mostrando el anillo de compromiso. La modelo acompañó las imágenes con un emoji de corazón blanco.

Los rumores del compromiso surgieron el mes pasado luego de que Brooks, de 29 años, fuera fotografiada paseando en en Ibiza, España, luciendo el anillo.

En el 2019, el actor de “Los juegos del hambre" fue vinculado sentimentalmente con Brooks tras ser visto almorzando con los padre de él en Australia.

Cabe recordar que Liam estuvo casado con Miley Cyrus durante ocho meses, se separaron en 2019 luego de comenzar su relación en 2009, comprometerse en 2012 y casarse en 2018.