Encuentro de comunicadoras en NY resalta aportes de la diáspora dominicana, entrega reconocimientos

Con una mezcla de emoción, memoria y propósito, el 4to Encuentro de Comunicadoras 2025 reunió a voces destacadas de la comunicación, la cultura y la comunidad en la sede de la Dirección de Cultura Dominicana en el Exterior.

El evento, que inició con una presentación a cargo del cantautor Seye, contó con la conducción de Tiaris Cabrera.

La jornada centró su atención en reconocer la trayectoria y el aporte de comunicadoras, periodistas y figuras clave de la diáspora.

En el Encuentro de Comunicadoras fueron reconocidos Ramón Almánzar, Lissette Montolío, Lourdes Stephen, Deyanira Martínez, Robmariel Olea, Eddy Heredia, Jackie Contreras y Ramón Ramírez (Mister Dj1).

Los reconocimientos fueron entregados por el congresista Adriano Espaillat, el asambleísta Manny De los Santos y la concejal Carmen De la Rosa, representada por la líder comunitaria Nuris De Oleo, pilar propulsor del encuentro.

También se distinguió homenaje a Cristina Echevarría y Mírtica de Perales, por preservar el legado empresarial y cultural de Mirta de Perales.

Ramón Ramírez, Jackie Contreras, Robmariel Olea, Lissete Montolio, Adriano Espaillat, Lourdes Stephen, Deyanira Martínez y Eddy Heredia durante el reconocimiento en el 4to Encuentro de Comunicadoras 2025 en la sede de la Dirección de Cultura Dominicana en el Exterior, en Nueva York.Manuel SierrA



Durante sus intervenciones, Espaillat y De los Santos resaltaron el valor de estos espacios para visibilizar la labor de la diáspora dominicana en Nueva York.

Uno de los momentos más significativos fue el panel sobre salud mental, liderado por el Dr. Miguel Contreras, el actor Manny Pérez y Robmariel Olea, quienes abordaron con honestidad los desafíos emocionales que enfrentan quienes comunican desde la comunidad.

Asimismo, Rhadamés Ávila, director de la Fundación Los Hijos de María, realizó una significativa donación de 100 pares de zapatos para niños en República Dominicana, a través de Educación Calzada, impulsado por la periodista Xiomara Taveras, fundadora del Encuentro de Comunicadoras.

En sus palabras, Taveras compartió cómo surgieron ambos movimientos y la importancia de la unidad entre quienes ejercen el periodismo desde la diáspora.

Junto a ella, dieron la bienvenida las comunicadoras Ana Russell, Jennifer Mercedes y Angie Jérez.

La empresa ARussell Enterprises fue la organizadora dl evento, que también rindió tributo póstumo a comunicadores fallecidos que dejaron un legado invaluable en los medios comunitarios, así como a las víctimas de la tragedia del Jet Set, recordadas con respeto y solidaridad.

La noche cerró con un homenaje al merenguero Rubby Pérez, con presentaciones de Alexandra Corsino, Valentín Mesa, Ninoshka, Mayra Bello y participación especial de Robmariel Olea, que celebraron su legado musical.

El 4to Encuentro de Comunicadoras 2025 fue un espacio de afirmación, memoria y reconocimiento, donde la voz comprometida de los comunicadores brilló con fuerza y propósito, se indicó en un comunicado de prensa.

El evento fue posible gracias al respaldo de marcas y aliados comprometidos con la cultura y la comunidad, como Mirta de Perales, Remitly, Reaction Tax, Villarq Music, Batista Group, Dra. Fajardo Associated Medical Group, Boomstick23 Foundation, Dans Supermarket, Sunplus1, Agape, Comercio TV, Dellanira Leger Rosario Dentistry, entre otros.