La dinastía Aguilar "está en bronca", la relación familiar anda más picante que el chile habanero

Hasta en las mejores familias... También en la Aguilar hay serios problemas. Entre el padre (Pepe) y el hijo (Emiliano) sobre todo. Hay hasta amenazas de revelar grandes secretos familiares, incluyendo los de Ángela y su esposo, el cantante Christian Nodal.

El malestar en la dinastía Aguilar viene arrastrándose desde hace unos meses atrás cuando el patriarca, Pepe Aguilar, se refirió de manera peyorativa de su exesposa, Carmen Treviño.

Adicional, la leña que encendió el fuego fue cuando desde la cuenta de Instagram del perro 'Gordo', mascota de la familia Aguilar, se publicó una fotografía en la que muchos interpretaron como una burla de Emiliano y sus reclamos a Pepe Aguilar de que respetara a su madre.

El cantante Emiliano, que a diferencia de su familia se inclinó por el rap, a la vez publicó un fotomontaje utilizando la cara del perro sobre su familia paterna y defendió públicamente a su madre y arremetió contra su padre, madrastra y hermanos, incluyendo una confrontación con Christian Nodal, esposo de su hermana Ángela.

Los ánimos, en vez de apaciguarse se han caldeado en los últimos días y están más picantes que el chile habanero.

En una reciente entrevista Pepe Aguilar confesó que llevaba más de dos años sin hablar con su hijo, revelando por primera vez ante la pirañosa farándula mexicana que éste tenía una hija que él como abuelo no conocía.

“No me habla porque él no quiere, el cabr**. O sea, no me ha hablado en dos años, el güey. No conozco a mis nietas. Es más, no sabía ni que tenía otra nieta. Ahora me acabo de enterar”, dijo el cantante.

La revelación de la hija hizo que el rapero renovara su enojos contra su padre, calificando la revelación de que tiene otra hija como una violación a su privacidad.

“Sí, tengo dos hijas. Nomás que una hija no quería que nadie supiera... Gracias, apá, por decirlo en frente de todos. Ni conoces a mi primera hija, pero quieres hablar de mi segunda. Eso era algo que yo no quería que nadie supiera y ahí vas tú a abrir la bocota”, comentó Emiliano en la red social Tiktok.

La advertencia de Emiliano fue clara: “Yo voy a regalar unas cositas a ver si les gusta, sin su consentimiento”.

En otro capítulo relacionado, el martes, Emiiano confesó que la ruptura con su hermana Ángela inició luego de recibir un mensaje de voz de su padre, en el que lo acusaba de pedirle dinero a su hermana cuando ella apenas tenía 17 o 18 años.

“Emiliano, me das vergüenza… que a tu edad le estás pidiendo a tu hermana dinero”, sería la frase que pronunció Pepe Aguilar (según su hijo), lo que el hermano negó de manera rotunda.

En el lío se ha metido hasta la tía de Emiliano, hermana de Pepe (Marcela Rubiales) le envió un mensaje a Emiliano Aguilar “Dedícate a trabajar”.

REACCIONES DE EMILIO

El martes, Emiliano Aguilar pidió disculpas a sus seguidores "por todo este drama, pero como ya sabe, no me voy a quedar callado".

En un mensaje en sus redes sociales, Emiliano Aguilar confesó su dolor por la situación familiar:

“Por más cosas malas que he hecho en la vida, o por más rudo que quisiera aparentar ser, siempre un niño o un vato quiere el amor de su padre. Siempre”.

Según sus palabras, durante años trató de mantener cercanía con su padre, incluso cuando trabajaba en oficios previo a convertirse en rapero: “Yo hace mucho trabajaba en construcción y en plomería, hace mucho. Todo (el dinero) lo que hacía en plomería se lo mandaba a mi padre, siempre”.

Por igual, siempre buscaba su bendición: “Es más. Todas las mañanas y todas las noches le mandaba (mensajes diciendo): -Buenos días, apá, te quiero mucho. Buenas noches, apá, te quiero mucho-. Nunca me contestaba. De vez en cuando, cada semana y media, dos semanas”.

Ante la falta de respuestas cariñosa por parte de Pepe “entonces dije: -¿sabes qué? Mejor ya no le voy a decir nada’. Porque es mucho mejor para mí estar mentalmente bien, que ya tengo mi familia. (Seguir) mandándole mensajes y que no me conteste… La neta sí duele. Sí duele esa madre gachamente”.