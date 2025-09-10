Charlie Sheen revela lleva ocho años sobrio y en celibato

Charlie Sheen dijo que la paternidad ocupó rápidamente su vida cuando se volvió sobrio hace ocho años.

El artista también explicó que lleva ocho años también sin practicar sexo.

"Se convirtió en una interesante rutina diaria de repentina responsabilidad y, ya sabes, tener que responder al llamado y fue increíble", dijo Sheen el lunes, contándole a una audiencia que una vez que "finalmente dejó la botella", sus hijos comenzaron a ir a su casa.

Sheen se sentó con el actor y escritor David Duchovny durante un evento en 92nd Street Y, Nueva York el lunes para hablar sobre el proceso de escritura detrás de sus memorias, "The Book of Sheen", su viaje a través de la sobriedad y su pasión por la actuación.

El actor luchó contra la adicción a lo largo de sus décadas de carrera. Escribir sobre ello con franqueza, como lo hace en su libro que se publicará el martes, le llevó años de introspección, dijo.

Sheen creció en sets de rodaje y comenzó a crear películas caseras de niño, antes de alcanzar su gran éxito protagonizando películas como "Platoon" y "Wall Street". Sin embargo, su distinguida carrera en Hollywood estuvo acompañada de décadas de drogadicción, batallas legales , un diagnóstico de VIH y divorcios complicados.

"Soy una buena persona", dijo Sheen. "Las personas buenas a veces hacen cosas malas, pero la única manera de seguir siendo una buena persona es reconocer esa (censurado) y seguir adelante".

Cómo nacieron las memorias de Sheen

Entre bromas y provocaciones desenfadadas, Duchovny aplaudió las memorias, que describió como «nada vengativas. No hay ninguna animadversión hacia ninguna otra persona en el libro, ni siquiera hacia ti mismo, lo cual aprecio mucho. No solo tu amabilidad con los demás, sino también contigo mismo».

El libro narra la vida de Sheen desde una experiencia cercana a la muerte durante su nacimiento en 1965 hasta el momento en que decidió dejar de beber en 2017. Tiene un estilo de escritura único, con ciertas palabras mal escritas a propósito y escritas tal como Sheen las ve en su mente, dijo. "Dude", por ejemplo, se convirtió en "good".

Sheen dijo que se inspiró en la narración y el ritmo de “Apocalypse Now”, la película de 1979 que protagonizó su padre, Martin Sheen.

“Quería que el lector se sintiera como si estuviera en la misma habitación que yo o en una pequeña cena escuchando esta historia”, dijo.

Su adicción a las drogas y su recuperación son el tema central del libro y se abordan en la segunda mitad de la conversación. Sheen habló sobre el "intenso componente sexual" de muchas de las drogas a las que se volvió dependiente, incluida la cocaína. Cuando el abuso de sustancias es "el primer puente que construyes", dijo el actor, "ese es el que seguirás cruzando".

Sheen dijo que se dio cuenta desde el principio de que el alcohol ayudaba a calmar su tartamudez, que había afectado negativamente su actuación, y se convirtió en "la droga más difícil de manejar para mí".

“La única parte de la bebida que pude controlar fue la primera hora”, dijo Sheen. “Pero son las siguientes 500 horas o solo las siguientes 12 horas. Así que, una vez que puedo abandonar esa fantasía de vivir dentro de esa hora, entonces no es gran cosa”.

Sheen tuvo dificultades para responder si estaría abierto a actuar en el futuro y señaló que "escribir el libro fue el trabajo más desafiante que he tenido y, sin lugar a dudas, el más gratificante".

“Fue increíble tener un trabajo donde no necesitaba aprobación... solo estabas tú y la página”, dijo. “Quizás necesite escribir lo próximo que actúe”.

El documental de Netflix revelará películas caseras nunca antes vistas

La carrera de Sheen comenzó joven, haciendo películas caseras con amigos de la infancia como los hermanos Penn, Chris y Sean, en el barrio de Malibú, California, donde creció.

Se incluirán fragmentos de las películas, que anteriormente sólo disfrutaban familiares y amigos, en el próximo documental de dos partes de Sheen para Netflix, “aka Charlie Sheen”, que se estrenará el miércoles.

Las películas, según Sheen, tenían tramas sencillas, que a menudo giraban en torno a un crimen, un villano y alguien que buscaba venganza. Se filmaban con cámaras antiguas y accesorios heredados de su padre, Martin Sheen, y de los padres de los hermanos Penn , quienes también eran actores y directores.

“Todos practicaban surf o skate o hacían otras cosas y nosotros simplemente encontramos una manera de emular, imitar o copiar lo que hacían nuestros padres”, dijo Sheen.

El documental, que incluye entrevistas con Sean, pareció ser "el lugar perfecto para que finalmente se exhibieran en su totalidad", dijo.