Úrsula Corberó, Tokio en 'La casa de papel', anuncia que está embarazada: "Esto no es IA"

La actriz española Úrsula Corberó, quien encarna a Tokio (Silene Oliveira) en la serie de Netflix "La casa de papel", anunció que se encuentra en estado de gestación.

"Esto no es IA", tituló Coberó la publicación en Instagram de una fotografía donde aparece de rodillas encima de un sofá y vestida de blanco mostrando su vientre de embarazada, dejando claro que se trata de una imagen real y no de un montaje.

Sus seguidores, entre ellos varios famosos, reaccionaron emocionados tras Corberó revelar que espera su primer hijo tras nueve años de relación con el actor argentino 'Chino' Darín.

La cantante Camila Cabello escribió: "Wow, congrats". En tanto, Emilia Mernes comentó: "Ohh felicitaciones". En tanto, Paula Echevarría, de "Velvet", dijo: "Ay Ursuuu!! ¿En serio? ¡Qué emoción, cariño! Me alegro mil". La modelo Georgina Rodríguez por su parte reaccionó con un emoji de corazón.

Asimismo, Esther Acebo, quien trabajó junto a Corberó en el popular drama criminal, felicitó a su colega: "¡Enhorabuena belleza!".