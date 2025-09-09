Natti Natasha revelará el sexo de su bebé con una canción inédita en Premios Juventud 2025

La artista dominicana Natti Natasha anunció este martes que el sexo de su bebé será revelado durante su presentación en Premios Juventud 2025, que se llevará a cabo el 25 de septiembre en la Ciudad de Panamá, Panamá.

En una entrevista con Jomari Goyso en "Despierta América", la cantante explicó que tiene una canción inédita que fue grabada exclusivamente para el momento que organizó para dar conocer públicamente si espera niño u otra niña.

"Es una canción que hice específicamente para revelar el sexo del bebé", contó Natti.

Asimismo, la interpretee de "Quiéreme menos" afirmó que su primogénita Vida Isabelle, de 4 años de edad, desea tener una hermana.

Natti Natasha detalló que protagonizará la apertura de la ceremonia de premiación que produce Univision, donde estrenará el tema dedicado a su segundo retoño con el empresario Raphy Pina y compite en cuatro categorías.

Se recuerda que, en febrero de 2021, Natti mostró su embarazo de 6 meses durante su presentación junto a Prince Royce en Premio Lo Nuestro tras recibir un diagnóstico médico de infertilidad y agotar varios tratamientos de reproducción.