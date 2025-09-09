Fallece el periodista Juan Ortelli, exdirector de la revista Rolling Stone Argentina

El periodista Juan Ortelli, quien fue director de la revista director de Rolling Stone Argentina entre 2013 y 2018, falleció a los 43 años.

La noticia de su deceso por "causas naturales" fue confirmada por su familia a través de redes sociales.

Ortelli era egresado de TEA, una escuela de estudios terciarios sobre periodismo, en Buenos Aires, Argentina.

Según La Nación, la primera gran crónica de Ortelli para Rolling Stone, publicada en 2004, fue una cobertura del entonces emergente fenómeno del rap y sus “batallas” callejeras, antes de la aparición de las estrellas del género y los eventos auspiciados por marcas importantes.

El ámbito periodístico se encuentra de luto. Varios comunicadores han expresado su pesar ante la partida del comunicador, entre ellos su amigo Pablo Plotkin.

"Con profundo pesar y desazón informo a la comunidad periodística, artística, del rap y allegados, que por causas naturales ha fallecido mi gran y amado hermano Juan. Rogamos se extienda en su memoria una oración en honor a su legado periodístico, personal y emocional", escribió Plotkin.