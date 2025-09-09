Beéle demandará a exnovia por "daño reputacional, por calumniar y por injuriarlo", según reportero

Luego de ser acusado por Isabella Ladera de haber filtrado un video íntimo de ambos, el cantante colombiano Beéle estaría preparando una demanda por difamación contra su exnovia.

Según el paparazzi y reportero de "El Gordo y La Flaca", Jordi Martín, el artista explicó que el contenido sexual que protagoniza junto a la modelo venezolana afectan su imagen, por lo que negó ser el responsable de dicha difusión en redes sociales.

"Me traslada el mánager de Beéle que Beéle me diga lo siguiente, que va a tomar acciones legales contra Isabella Ladera por daño reputacional, por calumniar y por injuriarlo", afirmó Martín tras alegadamente comunicarse con el mánager del exponente urbano, Diego León "Dakis" Vélez.

Este lunes, Ladera había amenazado con demandar a Beéle, señalándolo como la persona que filtró las imágenes sin su consentimiento ya que el mismo se encontraba exclusivamente en manos de ambos como pareja.

Asimismo, consideró el acto de "una forma de violencia hacia las mujeres" y "una de las traiciones más crueles que he vivido".