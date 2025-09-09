Abogados de Beéle inician acciones legales en Colombia y Estados Unidos por video íntimo del artista

Los equipos legales del artista Brandon de Jesús Orozco, mejor conocido como Beéle, Víctor Mosquera Marín Abogados y DMR Law LLC, rechazaron la circulación en redes sociales del video íntimo de su cliente y pidieron a los medios que no describan ni repliquen el contenido sexual.

A través de un comunicado, negaron que el cantante esté involucrado en la difusión de las imágenes donde aparece junto a su exnovia, la modelo venezolana Isabella Ladera.

"Frente a esta situación, se han iniciado acciones legales coordinadas en Colombia y en Estados Unidos contra quienes resulten responsables de la obtención, difusión, alojamiento, indexación o monetización del material", cita el texto.