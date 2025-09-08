En Santiago se comenta: Melba Segura, buen gesto

Melba Segura de Grullón es una mujer encantadora, llena de virtudes, sencilla y elegante, con una distinción impecable. He tenido la oportunidad de tratarla en varias ocasiones y siempre he admirado su firmeza y su templanza. Por eso, cuando me enteré de la tragedia del 8 de abril, en la que murió su hija Alexandra, no pude contener las lágrimas ni el profundo dolor que sentí. Imagino su inmenso sufrimiento, algo imposible de describir en unas líneas.

Desde aquí, mi solidaridad con ella y con todas las familias que perdieron a sus seres queridos. No es fácil vivir esa pérdida; hace muchos años la sufrí y sólo el tiempo me ha ayudado a sobrellevar un dolor tan grande, espero que a ellos por igual.

LOS AMIGOS QUE TAMBIÉN SUFREN

El Fondo Académico y Cultural Alexandra Grullón es una iniciativa admirable, un gesto de ayuda a las víctimas de la tragedia del Jet Set y a los sectores más necesitados, muy bien por Melba. En el acto en que se anunciaron las becas participaron distintas personalidades, entre ellas los padres del esposo de Alexandra: Eduardo Estrella y Arelis Cruz de Estrella, una gran amiga que en mis momentos de dolor nunca me abandonó. Tengo una deuda de gratitud y solidaridad con ellos. Sé lo que sentían por Guarionex, un joven estudioso, querido en su ciudad natal, Santiago y con muchos amigos. Lo vi crecer, y puedo decir que es muy difícil aceptar su ausencia. Gracias a Dios tuve la oportunidad de acompañarlos en su dolor.

JUVENTUD, DIVINO TESORO

Señores, sé que no es fácil cuando comienzan a salir esas odiosas canas tan difíciles de tratar. A muchas mujeres no les importa, mientras que otras se tiñen y logran verse muy bien. Pero, ¿Qué decir de algunos varones que no quieren envejecer y se aplican tintes por sí mismos, sin criterio alguno? Se ven horribles, con un negro demasiado intenso, casi artificial, tanto que parece que no pueden mojarse bajo la lluvia ni entrar a una piscina.

COMENTARIO

Conozco una familia en la que varios hermanos usan el mismo tinte. Asi como el padre y el hijo de otra familia, se lo aplican el uno al otro. Un consejo para quienes no desean lucir mayores: opten por un tono café, que resulta más natural y favorece dormí.

SANTIAGO Y SUS DIVERSIONES

Podemos decir que Santiago lo tiene todo, incluso un espectáculo como lo es el Circo Symphony. Desde el pasado viernes 5 está deleitando a los asistentes con grandes atracciones, donde la música y la magia hacen vibrar al público.

Este circo se ha convertido en toda una sensación, ofreciendo un espectáculo desafiante de luces y emociones. Una experiencia multisensorial que combina arte, imaginación y ritmo. Excelente propuesta para los habitantes de la ciudad, que tenemos así un lugar fascinante donde disfrutar.

MUJERES EMBAJADORAS

Qué interesante resulta ver cómo dos mujeres están al frente de las embajadas de República Dominicana y Haití en Londres. Lo leí en Diario Libre, donde mencionaban a las distinguidas funcionarias: la simpática Rosa de Grullón y Anaise Manuel, quienes compartían un grato momento de socialización.

La representante del país vecino cuenta con dos décadas de experiencia diplomática, mientras que nuestra embajadora también posee una sólida trayectoria, con una destacada labor de diez años en Francia, donde dejó muy buena impresión por su profesionalismo y entrega.

Sin duda, la diplomacia se engrandece con figuras así. Y ciertamente, tiene suerte la representante haitiana de no estar en su país, donde la situación de vida se torna tan difícil.

