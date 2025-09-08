Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Michelle Renaud y Matías Novoa anuncian que esperan a su segundo hijo

En junio de 2024, la pareja dio a conocer el nacimiento de su hijo Milo, seis meses después de haber contraído nupcias.

Michelle Renaud revela que está embarazada de su segundo bebé con Matías Novoa.

Michelle Renaud revela que está embarazada de su segundo bebé con Matías Novoa.Foto: Instagram

Los actores Michelle Renaud y Matías Novoa se convertirán en padres nuevamente tras un año y dos meses de tener a su primer hijo juntos.

“La familia sigue creciendo”, escribió la pareja para dar a conocer la noticia con tiernas fotos en Londres, acompañadas de la canción “Yellow”, de Coldplay.

