Michelle Renaud y Matías Novoa anuncian que esperan a su segundo hijo

Los actores Michelle Renaud y Matías Novoa se convertirán en padres nuevamente tras un año y dos meses de tener a su primer hijo juntos.

“La familia sigue creciendo”, escribió la pareja para dar a conocer la noticia con tiernas fotos en Londres, acompañadas de la canción “Yellow”, de Coldplay.

En junio de 2024, la pareja dio a conocer el nacimiento de su hijo Milo, seis meses después de haber contraído nupcias.