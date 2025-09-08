Emily Osment, de "Hannah Montana", hace oficial su divorcio del músico Jack Farina

La actriz Emily Osment está divorciada y soltera.

La orden de un juez disolviendo el matrimonio de Osment y el músico Jack Anthony Farina entró en vigor el lunes después de un período de espera obligatorio de seis meses.

Llevaban menos de cinco meses casados cuando Osment presentó la demanda de divorcio ante el Tribunal Superior de Los Ángeles en marzo. Se separaron menos de dos meses después de su boda en octubre, alegando diferencias irreconciliables. No tienen hijos.

Fue el primer matrimonio para Osment, la hermana menor de 33 años del actor de “El sexto sentido”, Haley Joel Osment.

Saltó a la fama por interpretar a la mejor amiga del personaje principal en "Hannah Montana" de Disney Channel de 2006 a 2011. Posteriormente protagonizó las comedias "Young & Hungry" y "Young Sheldon" y actualmente aparece en el spin-off de "Young Sheldon", "Georgie & Mandy's First Marriage".