Tommy Torres asegura que lleva un año separado de Karla Monroig

Después de que Karla Monroig revelara a inicios de esta semana que se encuentra en proceso de divorcio con Tommy Torres, el cantante confirmó la noticia y aseguró que están separados desde hace un año.

El cantante explicó que aunque ha mantenido su vida sentimental en privado, esta vez decidió hablar sobre el tema debido a "la naturaleza mediática de esta carrera y la compulsividad que tienen algunos de crear historias falsas".

Luego de dos décadas de relación y 16 años de casado con la actriz, Torres indicó que actualmente la prioridad de ambos sigue siendo la hija que tienen en común, Amanda, de 13 años.

"De más está decir que las separaciones nunca son fáciles, aun cuando se hacen desde la conciencia y la comprensión. Confío en que lo mejor está por venir y en que la vida, con el tiempo, acomoda todo en su lugar", concluyó.

Se recuerda que Monroig hizo la revelación durante una entrevista en "Hoy Día" tras los rumores de separación que circulaban desde mayo, pero que se intensificaron en agosto cuando anunció que se mudaba de Miami.

"Ya llegó un momento en que si no funciona, cada cual tiene derecho de buscar su felicidad. Lo más sabio es tomar caminos diferentes y enseñarle a nuestra hija que lo importante no son las apariencias, sino vivir en verdadero amor", expresó.

La pareja también se había separado en el año 2018 mientras el cantautor lidiaba con acusaciones de infidelidad.