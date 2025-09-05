Muere el influencer Rolling Ray a los 28 años

El influencer Juan "Raymond" Harper, conocido en redes sociales como Rolling Ray, murió a los 28 años tras ser hospitalizado hace meses.

Ray, quien se denominaba como "el chico más famoso en silla de ruedas", sufría de atrofia muscular espinal (AME) tipo 3 y una afección genética que causa debilidad muscular progresiva desde la infancia.

Zeus Network, donde Ray apareció en varios programas, confirmó la noticia: "Se fue demasiado pronto. #DescansaEnPaz para el gran corazón, el más Raw y la estrella de #Zeus #RaymondHarper también conocido como iamrollingray".

La estrella de televisión participó en los realities "Catfish Trolls" y "Divorce Court" y en la serie de citas LGBTQ+ "Bobby I Love You, Purrr" de MTV.

En agosto, Ray informó que fue ingresado a inicios de ese verano debido a problemas respiratorios.

Los médicos afirmaron que viviría hasta los 14 años. En 2021, se quemó accidentalmente tras el incendio de su peluca cuando intentaba encender un cigarrillo mientras el cabello le caía en la cara, por lo que requirió cirugía.

En 2022, luchó contra complicaciones de COVID-19 y neumonía que provocó una inducción al coma.