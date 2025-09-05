Julia Roberts, Anna Wintour, Ralph Lauren y más rinden homenaje a Giorgio Armani

La obra del diseñador de moda italiano Giorgio Armani abarcó el mundo de las celebridades, la moda y el poder. Su fallecimiento, anunciado el jueves a los 91 años, ha suscitado una oleada de homenajes.

Ralph Lauren

Siempre he sentido un profundo respeto y admiración por Giorgio Armani, no solo como un diseñador que nunca se desvió de su visión, sino como un hombre que amó a su familia, amigos y su tierra natal de una manera tan especial. Si bien fue un ícono del mundo de la moda, vivió con gran humildad y un amor por la vida que inspiró su forma de trabajar y vivir. Creó un mundo que reflejaba todo lo que amaba con una perdurabilidad que será su legado. — El diseñador estadounidense, en declaraciones a The Associated Press.

Ralph Lauren, en la Semana de la Moda de Nueva York, el 17 de septiembre del 2015.-EFE / PETER FOLEY

Anna Wintour

Giorgio Armani poseía una personalidad y una visión tan claras que reconocías su obra al instante, dondequiera que la encontraras. Entendía el poder, la actitud y la elegancia como nadie en el mundo de la moda, y también entendía a las mujeres: cómo querían vestirse y qué mensaje querían transmitir, a medida que se afirmaban a través de su ascenso en los años 70, 80 y posteriores. Nunca se limitó a un solo campo o disciplina, y comprendió que la moda no puede existir aislada. Para él, la moda no era una sola cosa: también era cine, música, deporte, arte, diseño y arquitectura, y dejó su huella en todos estos mundos, y dondequiera que iba. — La directora de contenido de Condé Nast, en un comunicado.

Anna Wintour y Giorgio Armani posan para una foto en el Museo Metropolitano de Nueva York. (Foto AP/Giuseppe Gualtieri)

Mira Sorvino

Todavía no puedo creerlo. Es decir, me acaban de decir que falleció hace unos 20 minutos y ni siquiera sabía que estaba enfermo. Y no pensaba que fuera tan viejo, ¿sabes? Para mí, era como eterno: un hombre brillante y amable con tanto talento que creó todo ese glamour sofisticado y discreto que realmente definió los años 90. Me descubrió en el Festival de Cine de Venecia cuando se estrenó “Poderosa Afrodita” y me preguntó si podía, si podía vestirme. Y empezó a vestirme entonces. Usé sus hermosos diseños en la mayoría de los momentos más importantes de mi carrera y de mi vida personal... Realmente lo extrañaré y creo que el mundo lo extrañará. — la actriz, en una entrevista con The Associated Press, relatando cómo Armani le hizo un vestido retro-glam para los Oscar y su vestido de novia.

Giorgio Armani llega con la actriz Mira Sorvino al Palacio de Festivales de Cannes el 11 de mayo de 1997 para asistir a la celebración del 50.º aniversario del Festival Internacional de Cine de Cannes. (Foto AP/Remy de la Mauviniere)

Jessica Chastain

El Sr. Armani fue un visionario. Su familia es muy importante para él. Sus amigos eran muy importantes para él. Fue un artista increíble. Y su legado perdurará, a través de las hermosas creaciones que ha creado. — La actriz, en una entrevista con AP, relató que conoció a su esposo Gian Luca Passi de Preposulo en un desfile de Armani en París en 2012.

Jessica Chastain en los premios Óscar 2022

Leonardo DiCaprio

Giorgio Armani fue un visionario cuya influencia trascendió el diseño. Lo conocí hace muchos años en Milán y recuerdo que me cautivó su creatividad y genio. Fue una figura legendaria que inspiró a generaciones, y su legado seguirá moldeando y elevando al mundo durante años. — El actor, en su historia de Instagram.

Leonardo DiCaprio posa con Giorgio Armani a su llegada al desfile de Armani Privé previo a los Oscar en Beverly Hills, California, el 24 de febrero de 2007. (Foto AP/Matt Sayles)

Donatella Versace

“El mundo perdió hoy a un gigante. Hizo historia y será recordado para siempre”. — La diseñadora de moda italiano, en Instagram.

Donatella Versace, actual vicepresidenta de la firma, es una de las caras más visibles de Versace. EFE/EPA/Ringo Chiu

Julia Roberts

“Un verdadero amigo. Una leyenda.” —La actriz, añadiendo un emoji de corazón roto, en Instagram .

En esta fotografía del 3 de diciembre de 2018, la actriz Julia Roberts posa en un retrato en Nueva York para promocionar su película "Ben is back".Victoria Will/AP

Morgan Freeman

En la pantalla y fuera de ella, en momentos de tranquilidad y en los escenarios más imponentes, he tenido el honor de vestir Armani. Hoy recordamos a un hombre cuyo genio marcó muchas vidas y cuyo legado de gracia y estilo atemporal perdurará. — El actor, en un comunicado.

Morgan Freeman, actor estadounidense ./Foto de archivo.

Charles Leclerc

Fue un gran honor haber tenido la oportunidad de conocer y trabajar con una persona tan increíble. Te extrañaremos, Giorgio. — El piloto de Ferrari F1 y embajador de Armani, en Instagram.

El piloto de Ferrari Charles Leclerc ha firmado un nuevo contrato para seguir con la escudería italiana.AP

Giorgia Meloni

Giorgio Armani nos deja a los 91 años. Con su elegancia, sobriedad y creatividad, supo dar brillo a la moda italiana e inspirar al mundo entero. Un ícono, un trabajador incansable, un símbolo de lo mejor de Italia. Gracias por todo. — La primera ministra italiana, en sus redes sociales , y publicado originalmente en italiano.

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, habla en el Senado al inicio de una cumbre Italia-África en Roma, el lunes 29 de enero de 2024. (Roberto Monaldo/LaPresse via AP)(Roberto Monaldo/LaPresse via AP)

Victoria Beckham

El mundo de la moda ha perdido a una verdadera leyenda: Giorgio Armani, un diseñador visionario cuyo legado perdurará para siempre. Me siento honrado de haberlo considerado amigo. — La diseñadora de moda inglés y ex Spice Girl, en Instagram .

Victoria Beckhamfoto: AFP / Tobias Hase

Russell Crowe

Giorgio. En 1997, en el Festival de Cine de Cannes, tras perder mi bolso en el camino, el productor de LA Confidential, Arnon Milchan, me envió a la tienda Armani con una tarjeta de crédito para comprar un traje para el estreno. Así comenzó una pasión por los trajes Armani que continúa hasta el día de hoy. El Sr. Armani ha hecho una profunda contribución a la moda, al diseño y a la cultura popular. Su energía, visión y delicadeza han dejado una huella mundialmente reconocida. Lo adoraba. Era tan amable. Tantos momentos importantes de mi vida: premios, boda, Wimbledon... todo vestido de Armani. Tenía muchas ganas de verlo; había planes para Milán a finales de este mes. ¡Ay!... ¡Qué vida tan maravillosa tuvo, desde sus inicios hasta su gloria! — el actor, en X.

Russell Crowe, a la derecha, se reúne con Giorgio Armani antes de un concierto benéfico para "Children in Crisis Italy" con su banda australiana de folk/rock Tofog, en Milán, Italia, el 26 de febrero de 2001. (Foto AP/Luca Bruno)

Samuel L. Jackson

Gracias, Sr. Giorgio Armani, por sus incontables años de amistad, colaboración y dedicación a su arte visionario. Que Dios lo bendiga al recibirle en paz eterna. — el actor, en Instagram.

Valentino Garavani

Lloro la pérdida de alguien a quien siempre he considerado un amigo, nunca un rival. Solo puedo rendir homenaje a su inmenso talento, a los cambios que trajo a la moda y, sobre todo, a su inquebrantable fidelidad a un estilo: el suyo propio. — El diseñador italiano detrás de Valentino, en Instagram.

Cindy Crawford

Me desgarra el corazón saber del fallecimiento de una leyenda. Un verdadero maestro en su oficio. — la supermodelo, en Instagram.

Cindy Crawford EFE/EPA/FLAVIO LO SCALZO

Diane Von Furstenberg

Adiós y descansa en paz, Caro Giorgio. Has conmovido a tanta gente con tu elegancia y seguirás inspirándonos para siempre. — La diseñadora belga, en Instagram.

Michelle Pfeiffer

Me duele profundamente saber del fallecimiento del Sr. Armanis. Amable, generoso y leal. Un verdadero pionero de la elegancia. Una inspiración mundial. Y hoy, una pérdida enorme para todos. Gracias por todo, Sr. Armani. Fue un honor y un privilegio trabajar con usted en tantas ocasiones trascendentales de mi vida y presenciar su talento de primera mano. — la actriz, en Instagram.

Michelle Pfeiffer, actriz de HollywoodEFE

Diane Kruger

Me entristece profundamente enterarme del fallecimiento de Giorgio Armani. Una de las personas y mentores más amables que tuve la suerte de conocer y con quien trabajé. Pienso en Roberta, su familia y todos los que trabajaron con él. — el actor, en Instagram.