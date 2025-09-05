La duquesa de Kent, conocida por su devoción a la música, murió

La duquesa de Kent, quien rompió el protocolo real al abrazar a una finalista de Wimbledon y abandonó sus responsabilidades familiares para dar clases de música en una escuela pública, falleció, anunció el viernes el Palacio de Buckingham. Tenía 92 años.

Nacida como Katharine Lucy Mary Worsley, la duquesa estuvo casada con el príncipe Eduardo, duque de Kent, primo de la difunta reina Isabel II. Falleció el jueves en su casa del Palacio de Kensington.

La realeza entregó trofeos en Wimbledon durante muchos años y fue conocida por consolar a los subcampeones, más notablemente cuando abrazó a una llorosa Jana Novotna después de la derrota de la tenista checa ante Steffi Graf en 1993.

La duquesa, que prefería ser conocida como la Sra. Kent, se retiró de la vida real para enseñar música durante más de una década en una escuela pública del noreste de Inglaterra. La pianista, organista y cantante fundó la organización benéfica Future Talent para derribar barreras para los jóvenes músicos y proporcionarles instrumentos.

“Aportaba compasión, dignidad y un toque humano a todo lo que hacía”, declaró el primer ministro Keir Starmer, quien expresó sus condolencias. “Cuando se descubrió que había estado dedicando su tiempo y trabajando anónimamente como profesora de música en una escuela de Hull, nos pareció típico de su carácter modesto”.

Fue la primera miembro de la realeza en convertirse al catolicismo en más de tres siglos y se ofreció como voluntaria para unirse al grupo de prevención del suicidio Samaritanos.

El rey Carlos III y el resto de la familia real dijeron en un comunicado que lamentaban la pérdida y recordaban con cariño “la devoción de toda la vida de la duquesa a todas las organizaciones con las que estuvo asociada, su pasión por la música y su empatía por los jóvenes”.

Al mediodía, la bandera fue bajada a media asta en el Palacio de Buckingham para rendir homenaje a la duquesa.

La duquesa nació el 22 de febrero de 1933 como la única hija del aristócrata coronel Sir William Worsley, baronet, y Lady Worsley de Hovingham Hall, cerca de York.

Se casó con Eduardo, nieto del rey Jorge V, en una lujosa ceremonia en 1961.

Ella deja a Edward y tres hijos, George, conde de St. Andrews, Lady Helen Windsor y Lord Nicholas Windsor.