Laura Bonnelly dice que El Dotol Nastra necesita ir a terapia y él le pide: "Bórrame de tu historia"

La visita de Laura Bonnelly a "La casa de Alofoke" abrió un nuevo capítulo entre ella y El Dotol Nastra tras supuestamente ambos haber intentado tener una relación años atrás.

Bonnelly afirmó anoche durante su participación en el horario central del reality que el animador e influencer "necesita ir a terapia" para lograr tener una pareja como ella, a propósito de su cita fallida con la colombiana Karola Cendra, una de las participantes de la competencia de convivencia.

A esto, Nastra respondió a través de X (anteriormente Twitter): "15 años después la misma buscadora de sonido con el mismo tema".

Este jueves, el creador de contenido también se expresó a través de su canal de YouTube, donde le pidió a la cronista no hablar más sobre el tema e insinuó que su objetivo es tener notoriedad.

"Laura Bonnelly, por amor a Cristo, bórrame de tu historia, ya ha pasado más de una década, en la que tú cada vez que tiene la oportunidad de mencionarme para jalar dos o tres views", dijo.

"Laura no puede ir a terapia porque Laura después se coge a los terapeutas", señaló.

Por su lado, Bonnelly no se quedó callada e insistió con que su compañero de los medios de comunicación debe visitar profesionales de la salud mental.

"Debes ir a terapia, no mentí. Y cometarios como esos que dijiste al final lo confirman aún más. Yo tú y pongo la cita mañana mismo", recalcó.

Sobre el beso que protagonizaron en el año 2018 mientras se encontraban en el programa de televisión "Más Roberto", él como parte del elenco y ella como invitada, Bonnelly reveló que se trató de "un montaje".