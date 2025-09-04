Dj Adoni afirma que aprendió a priorizar su familia y revela que se casará con su pareja de 11 años
El popular mezclador Dj Adoni reveló que se casará con su pareja de 11 años y madre de su hijo, Lisabely Lugo, con quien en 2024 atravesó una crisis y anunció estaba separado.
Durante su participación como figura invitado del horario central de "La casa de Alofoke", Adoni afirmó que aprendió a priorizar su familia antes que su carrera, por lo que decidió unirse en matrimonio en una ceremonia que tiene planeada celebrar a finales de este año o a inicios del próximo en Casa de Campo.
Se recuerda que Adoni estuvo vinculado a la animadora Caroline Aquino tras ambos ser captados juntos en un yate en mayo de 2024, tema que negó abordar en público.
Horas antes de filtrarse las imágenes, Adoni confirmó en sus historias de Instagram que había terminado su relación con Lisabely, aunque en julio asistieron agarrados de mano a Premios Heat.
Hace unos días, el intérprete de "La opinión es tuya" dejó ver el tatuaje que se hizo con el nombre de su futura esposa.
La pareja salió públicamente en la alfombra roja de Premios Soberano de 2023.