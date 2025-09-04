Cardi B dice que es la "única proveedora" de sus tres hijos

Con tres hijos de seis (Kulture Kiari Cephus), tres (Wave Set Cephus) años y 11 meses (Blossom), Cardi B habló con Billboard sobre cómo la maternidad ha cambiado su vida.

La rapera de origen dominicano expresó que sus retoños la convirtieron en una mujer de verdad y la han inspirado a seguir trabajando porque es la única que mantiene a su familia.

"Pensaba: '¿Qué hace a una mujer? ¿Su cuerpo? ¿Su forma de cocinar?' Es su madurez y su forma de pensar", declaró a la revista. "Si no tuviera hijos, no sacrificaría tanto".

La intérprete de de “WAP” dijo que este verano ni siquiera ha tenido tiempo para “meter los pies en una piscina”.

“Lo hago todo por mis hijos. Soy la única que sustenta a la familia, ¿y saben qué? No me quejo. Los quiero muchísimo y me mantienen con los pies en la tierra. A veces estoy tan agotada y ni siquiera se trata del trabajo, es solo la vida”, dijo.

Cardi dejó claro que por el amor y el bienestar de sus hijo vale la pena todo sacrificio. “Si crees que cuando te hagas rico vas a dejar de trabajar, nunca vas a dejar de trabajar. Mi madre era cajera y trabajaba todos los días. Hasta el día de hoy, sigo hablando de lo mucho que trabajaba mi madre”.

La artista habló de la dura infancia que vivió: “Tuve una infancia muy dura, pero mi madre siempre se aseguró de que no fuéramos a ningún refugio. Quiero que mis hijos digan: ‘Mi madre se aseguró de que tuviera todo lo que quería’.

Sobre si tendría una amistad con Offset, el padre de sus hijos, respondió: “Lo intenté. Siguiente pregunta”.

Se recuerda que, la mediática relación de Offset y la rapera marcada por altibajos y acusaciones de infidelidad, llegó a su fin de manera definitiva en julio de 2024, cuando la intérprete de “I Like It” solicitó el divorcio. Aunque en varias ocasiones intentaron reconciliarse, las tensiones en la pareja terminaron saliendo a la luz en redes sociales.

Cardi B ya ha retomado su vida amorosa y actualmente mantiene una relación con la estrella de la NFL Stephon Diggs. Mientras que Offset ha sido vinculado sentimentalmente con la modelo e influencer Melanie Jayda.