Actriz de "Euphoria" Sydney Sweeney estaría saliendo con el ejecutivo musical Scooter Braun

Sydney Sweeney, actriz de “Euphoria”, y el ejecutivo musical Scooter Braun estarían teniendo una relación, según informaron medios internacionales.

De acuerdo con TMZ, el romance habría iniciado luego de la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez, celebrada en junio.

Sin embargo, una fuente dijo a People que la pareja está saliendo de forma “casual”.

"Todo es casual. Ella vive su vida y trabaja duro", dijo la fuente al medio.

Otra fuente recalcó a TMZ: “Sydney acaba de terminar una relación y está haciendo lo que hacen las mujeres de veintitantos: salir con alguien”.

La actriz estaba comprometida con el empresario Davino, con quien estuvo en una relación desde 2018 y se comprometieron en 2022, pero Sydney canceló su boda en marzo después de meses de rumores de separación.

De acuerdo a Page Six, Braun quedó “obsesionado” con la actriz desde el primer encuentro.