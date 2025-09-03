Raulito Grisanty sobre el servicio eléctrico en su zona: "La luz se fue 14 veces y regresó 15"

El comunicador y actor Raulito Grisanty se expresó molestó por los apagones que azotan el país, confesando estar "harto" de la inestabilidad del servicio eléctrico.

A través de un video publicado en sus redes sociales, Grisanty mencionó a las empresas distribuidoras de electricidad EdeEste y Edesur e invitó a sus seguidores a ver las denuncias de sus vecinos por la misma situación.

"En la noche de ayer a las 8:46 de la noche empezó a irse la luz, hasta las 3 de la mañana se fue, 14 veces y regresó 15. Ese último que volvió vino con media fase y estoy con media fase de nuevo en mi casa sin luz. Ustedes deberían explotarse con todo lo que tengan adentro", Grisanty al momento que también pronunció insultos dirigidos a las compañías.

Señaló que sus vecinos quemaron gomas como símbolo de protesta por la pérdida del suministro de energía que afecta la comunidad.

El pasado 21 de agosto, el artista venezolano radicado en Samaná Ricardo Montaner también se quejó de los apagones y envió un mensaje al presidente Luis Abinader.

"Samaná es el mismo paraíso, @EdenorteRD hace que parezca el mismo infierno. Presidente @luisabinader ¡socorro! Los vecinos de Los Róbalos, República Dominicana", escribió Montaner en X (anteriormente Twitter).