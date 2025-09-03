Personas notables e influyentes que han fallecido este año

En agosto murió Stella Rimington, la primera mujer jefa de la agencia de inteligencia británica MI5.

Durante su tiempo en el MI5, Rimington superó las barreras de género y trabajó en todas las ramas operativas del servicio de seguridad nacional. También inspiró la interpretación de Judi Dench de la jefa M del MI6 en siete películas de James Bond.

El mundo también despidió el mes pasado a James Dobson, fundador del ministerio cristiano conservador Focus on the Family. Conocido por su oposición al aborto y a los derechos LGBTQ+, se convirtió en una fuerza impulsora de los ideales cristianos conservadores en la política estadounidense.

Otras muertes notables en agosto incluyeron al ex director del FBI y la CIA William H. Webster, el comandante del Apolo 13 James Lovell, el actor Loni Anderson, el músico Eddie Palmieri y el jinete del Salón de la Fama Ron Turcotte.

A continuación se presenta una lista de algunas figuras influyentes que han fallecido en los primeros ocho meses de este año (se cita la causa de muerte, si está disponible):

ENERO

Wayne Osmond , 73 años. Cantante, guitarrista y miembro fundador del grupo familiar The Osmonds, que vendió un millón de álbumes y fue conocido por éxitos adolescentes de los años 70 como "One Bad Apple", "Yo-Yo" y "Down By the Lazy River". 1 de enero.

David Lodge , 89 años. Un ingenioso y prolífico novelista y crítico británico que satirizó suavemente el mundo académico, la religión e incluso su propia pérdida de audición en narraciones tan elogiadas como las finalistas del Premio Booker “Small World” y “Nice Work”. 1 de enero.

Rosita Missoni , 93 años. La matriarca de la icónica casa de moda italiana que convirtió las prendas de punto con estampados en zigzag en alta costura y contribuyó al lanzamiento del prêt-à-porter italiano. 1 de enero.

James Arthur Ray , 67 años. Gurú de la autoayuda cuyo negocio multimillonario se desplomó tras dirigir una ceremonia en la cabaña del sudor en Arizona que dejó tres muertos. 3 de enero.

Costas Simitis , 88 años. Ex primer ministro de Grecia y artífice de la adhesión del país a la moneda común europea, el euro. 5 de enero.

Jean-Marie Le Pen , 96 años. El fundador del partido ultraderechista Frente Nacional francés era conocido por su enérgica retórica contra la inmigración y el multiculturalismo, lo que le valió un apoyo incondicional y una condena generalizada. 7 de enero.

Peter Yarrow , 86 años. Cantautor conocido por ser uno de los tres integrantes de Peter, Paul y Mary, el trío de música folk cuyas apasionadas armonías cautivaron a millones de personas al alzar sus voces a favor de los derechos civiles y contra la guerra. 7 de enero.

Nancy Leftenant-Colon , 104 años. La primera mujer negra en unirse al Cuerpo de Enfermeras del Ejército de EE. UU. después de que se desegregara el ejército en la década de 1940. 8 de enero.

Sam Moore , 89 años. La voz media y más aguda sobreviviente del dúo de los años 60 Sam & Dave, que fue conocido por éxitos definitivos de la época como "Soul Man" y "Hold On, I'm Comin". 10 de enero.

José “Cha Cha” Jiménez , 76 años. Figura destacada de los derechos civiles en Chicago, defensor de los derechos de los puertorriqueños, fundador de los Young Lords y cofundador de la Coalición Arcoíris. 10 de enero.

David Lynch , 78 años. El cineasta celebrado por su visión única, oscura y onírica en películas como “Blue Velvet” y “Mulholland Drive”, y la serie de televisión “Twin Peaks”. 16 de enero.

Bob Uecker , 90 años. Convirtió su olvidable carrera como jugador en un éxito rotundo, apareciendo en películas y televisión como "Mr. Baseball" y alcanzando un puesto en el Salón de la Fama de la radiodifusión. 16 de enero.

Joan Plowright , 95 años. Actriz británica galardonada que, junto con su difunto esposo Laurence Olivier, contribuyó significativamente a revitalizar la escena teatral del Reino Unido en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial. 16 de enero.

Cecile Richards , 67 años. Líder nacional en defensa del acceso al aborto y los derechos de las mujeres, dirigió Planned Parenthood durante 12 años tumultuosos. 20 de enero.

Mauricio Funes , 65 años. Presidente de El Salvador que pasó los últimos años de su vida en Nicaragua para evitar diversas condenas penales. 21 de enero.

Valérie André , 102 años. Aviadora y paracaidista francesa, la primera mujer en ascender a general en Francia. 21 de enero.

Garth Hudson , 87 años. El virtuoso tecladista de la banda y músico versátil que se inspiró en una paleta única de sonidos y estilos para agregar un toque conversacional a estándares de rock como "Up on Cripple Creek", "The Weight" y "Rag Mama Rag". 21 de enero.

Richard Williamson , 84 años. Obispo católico ultratradicionalista cuya negación del Holocausto generó un escándalo en 2009 cuando el Papa Benedicto XVI lo rehabilitó a él y a otros miembros de su sociedad disidente. 29 de enero.

Dick Button , 95 años. Fue uno de los patinadores artísticos masculinos más destacados de la historia y uno de los grandes innovadores y promotores de su deporte. 30 de enero.

Marianne Faithfull , 78 años. La estrella pop británica, musa, libertina y alma madura que inspiró y ayudó a escribir algunas de las mejores canciones de los Rolling Stones y perduró como cantante de antaño y sobreviviente del estilo de vida que una vez representó. 30 de enero.

FEBRERO

Horst Köhler , 81 años. Exdirector del Fondo Monetario Internacional, se convirtió en un popular presidente alemán antes de causar conmoción en el país al dimitir abruptamente en medio de una polémica por sus comentarios sobre el ejército del país. 1 de febrero.

Barbie Hsu , 48 años. Actriz taiwanesa que protagonizó la popular serie de televisión "Meteor Garden", que arrasó en Asia. 2 de febrero. Neumonía provocada por la gripe.

El Aga Khan , de 88 años. Se convirtió en el líder espiritual de millones de musulmanes ismaelitas del mundo a los 20 años, siendo estudiante de Harvard, y destinó un imperio material, construido con miles de millones de dólares en diezmos, a la construcción de viviendas, hospitales y escuelas en países en desarrollo. 4 de febrero.

Kultida Woods , 80 años. La madre tailandesa de Tiger Woods, a quien atribuye haberle inculcado un espíritu dominante y haberlo animado a usar la camiseta roja los domingos como su color de poder. 4 de febrero.

Irv Gotti , 54 años. Magnate musical que fundó Murder Inc. Records y estuvo detrás de importantes artistas de hip-hop y R&B como Ashanti y Ja Rule. 5 de febrero.

Virginia McCaskey , 102 años. Heredó los Chicago Bears de su padre, George Halas, pero evitó ser el centro de atención durante más de cuatro décadas como principal propietaria del equipo. 6 de febrero.

Tony Roberts , 85 años. Artista teatral versátil, nominado al premio Tony, que se desenvuelve con soltura en obras de teatro y musicales, y que apareció en varias películas de Woody Allen, a menudo como su mejor amigo. 7 de febrero.

Sam Nujoma , 95 años. El apasionado luchador por la libertad de barba blanca que condujo a Namibia a la independencia de la Sudáfrica del apartheid en 1990 y fue su primer presidente durante 15 años, llegando a ser conocido como el padre de su nación. 8 de febrero.

Tom Robbins , 92 años. El novelista y filósofo bromista que encantó y confundió a millones de lectores con aventuras disparatadas como “Incluso las vaqueras se ponen tristes” y “El perfume del jitterbug”. 9 de febrero.

Anne Marie Hochhalter , 43 años. Quedó parcialmente paralizada en el tiroteo en la escuela secundaria de Columbine, pero encontró la fuerza para perdonar y sanar su alma tras conectar con otra familia devastada por la tragedia. 16 de febrero.

Gene Hackman , 95 años. El actor ganador del Óscar, cuyos meticulosos retratos abarcaban desde héroes reticentes hasta villanos conspiradores, lo que lo convirtió en uno de los artistas más respetados y galardonados de la industria. 17 de febrero . Fue encontrado muerto junto a su esposa, fallecida una semana antes, en su casa.

Paquita la del Barrio , 77 años. Una leyenda musical mexicana conocida por su potente voz y su férrea defensa de las mujeres. 17 de febrero.

James Harrison , 88 años. Un australiano al que se le atribuye haber salvado a 2,4 millones de bebés gracias a sus donaciones récord de plasma sanguíneo durante seis décadas. 17 de febrero.

Souleymane Cissé , 84 años. El cineasta maliense fue pionero del cine africano con una carrera de 50 años. 19 de febrero.

Mabel Staton , 92 años. La destacada atleta negra de pista y campo que rompió barreras raciales y se convirtió en la única mujer en competir por los Estados Unidos en salto de longitud en los Juegos Olímpicos de Helsinki de 1952. 20 de febrero.

Clint Hill , 93 años. El agente del Servicio Secreto que se subió a la parte trasera de la limusina del presidente John F. Kennedy tras el asesinato, y que luego se vio obligado a jubilarse anticipadamente porque aún lo atormentaban los recuerdos del asesinato. 21 de febrero.

Joe Fusco , 87 años. Entrenador del Salón de la Fama del Fútbol Americano Universitario que ganó cuatro campeonatos nacionales de la División II de la NAIA en 19 años en Westminster College. 22 de febrero.

Roberta Flack , 88 años. La cantante y pianista ganadora del Grammy, cuyo estilo vocal y musical íntimo la convirtió en una de las artistas discográficas más destacadas de la década de 1970 y en una intérprete influyente mucho después. 24 de febrero.

Michelle Trachtenberg , 39 años. Ex estrella infantil que apareció en la exitosa película de 1996 "Harriet the Spy" y luego coprotagonizó dos programas de televisión de moda de la era millennial: "Buffy the Vampire Slayer" y "Gossip Girl". 26 de febrero.

Boris Spassky , 88 años. Campeón mundial de ajedrez de la era soviética que perdió su título ante el estadounidense Bobby Fischer en una legendaria partida de 1972 que se convirtió en un reflejo de las rivalidades de la Guerra Fría. 27 de febrero.

David Johansen , 75 años. El cantante de voz áspera y áspera, último miembro superviviente de la banda de glam y protopunk New York Dolls, quien posteriormente actuó como su álter ego, Buster Poindexter, de estilo extravagante y tupé. 28 de febrero.

MARZO

Angie Stone , 63 años. La cantante de R&B nominada al Grammy fue miembro del trío femenino de hip-hop The Sequence y fue conocida por el éxito "Wish I Didn't Miss You". 1 de marzo. Accidente automovilístico.

Joey Molland , 77 años. Guitarrista de la banda de pop-rock galesa Badfinger, conocida por éxitos de los años 70 como “No Matter What” y “Day After Day”. 1 de marzo.

George Lowe , 67 años. La voz detrás del irreverente superhéroe animado en “Space Ghost Coast to Coast” de Adult Swim. 2 de marzo.

Lincoln Díaz-Balart , 70 años. Cubanoamericano que luchó incansablemente por una Cuba libre y que pasó 18 años en la Cámara de Representantes de Estados Unidos como miembro de una familia políticamente poderosa del sur de Florida. 3 de marzo.

Carl Dean , 82 años. El devoto esposo de Dolly Parton durante casi 60 años, que evitó los focos de atención e inspiró su éxito eterno "Jolene". 3 de marzo.

Oleg Gordievsky , 86 años. Oficial soviético de la KGB que ayudó a cambiar el curso de la Guerra Fría al pasar secretos de forma encubierta a Gran Bretaña. 4 de marzo.

Roy Ayers , 84 años. Legendario vibrafonista, teclista, compositor y vocalista de jazz, conocido por su éxito espacial y funky de 1976, "Everybody Loves the Sunshine", que ha sido sampleado por pesos pesados del R&B y el rap como Mary J. Blige, NWA, Dr. Dre, 2Pac, Mos Def y Ice Cube. 4 de marzo.

Robert G. Clark , 95 años. Fue elegido en 1967 como el primer legislador negro de Mississippi del siglo XX y ascendió al segundo puesto de liderazgo más alto en la Cámara de Representantes del estado. 4 de marzo.

D'Wayne Wiggins , 64 años. Miembro fundador del grupo nominado al Grammy Tony! Toni! Tone!, creador de los clásicos "Anniversary", "It Never Rains (In Southern California)" y "Lay Your Head on My) Pillow". 7 de marzo.

Junior Bridgeman , 71 años. Un jugador destacado del baloncesto que llevó a Louisville a la Final Four, brilló con los Milwaukee Bucks de la NBA y luego comenzó una carrera aún más exitosa como empresario con participaciones en restaurantes, editoriales y la franquicia de los Bucks. 11 de marzo.

Ron Nessen , 90 años. Periodista veterano de radio y televisión, fue secretario de prensa del presidente Gerald Ford y buscó restaurar la integridad que el cargo había perdido durante la administración de Nixon. 12 de marzo.

Raúl M. Grijalva , 77 años. El congresista demócrata fue un defensor de la protección ambiental y de los ideales progresistas, y abogó por causas con principios, pero a menudo inútiles, durante dos décadas de carrera en el Congreso. 13 de marzo.

Alan Simpson , 93 años. El exsenador estadounidense fue una leyenda política cuyo ingenio ayudó a superar las diferencias partidistas en los años previos a la acritud política actual. 14 de marzo.

Nita Lowey , 87 años. La excongresista fue una veterana demócrata neoyorquina y la primera mujer en presidir el poderoso Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes. 15 de marzo.

Émilie Dequenne , 43 años. La actriz belga que ganó uno de los principales premios del Festival de Cine de Cannes por su papel revelación en “Rosetta”. 16 de marzo. Cáncer.

Eddie Jordan , 76 años. Ex propietario de un equipo de Fórmula 1 y personalidad de los medios cuyo humor, opiniones firmes y estilo de vestir a menudo extravagante lo convirtieron en un popular comentarista de televisión después de vender el equipo en 2005. 20 de marzo.

George Foreman , 76 años. El temible boxeador de peso pesado que perdió la "Rumble in the Jungle" ante Muhammad Ali antes de su inspirador segundo acto como campeón mundial de 45 años y exitoso empresario. 21 de marzo.

Kitty Dukakis , 88 años. Esposa del exgobernador de Massachusetts y candidato presidencial demócrata Michael Dukakis, quien habló abiertamente sobre su lucha contra la depresión y la adicción. 21 de marzo.

Paul “Greg” House , 63 años. Pasó dos décadas en el corredor de la muerte de Tennessee antes de ser finalmente liberado, y posteriormente hizo campaña contra la pena de muerte. 22 de marzo.

Mia Love , 49 años. Hija de inmigrantes haitianos, se convirtió en la primera mujer republicana negra elegida al Congreso. 23 de marzo. Cáncer cerebral.

David Childs , 83 años. Arquitecto principal del rascacielos One World Trade Center, construido en el lugar donde se derrumbaron las Torres Gemelas en Nueva York durante los atentados del 11-S. 26 de marzo.

Richard Chamberlain , 90 años. El apuesto héroe de la serie de televisión de los años 60 "Dr. Kildare", que encontró una segunda carrera como galardonado "rey de las miniseries". 29 de marzo.

ABRIL

Val Kilmer , 65 años. El actor melancólico y versátil que interpretó al favorito de los fanáticos, Iceman, en “Top Gun”, se puso una capa voluminosa como Batman en “Batman Forever” y representó a Jim Morrison en “The Doors”. 1 de abril. Neumonía.

Theodore McCarrick , 94 años. Cardenal católico que en su día fue poderoso y fue destituido por el papa Francisco en 2019 después de que una investigación del Vaticano determinara que había abusado sexualmente de adultos y niños. 3 de abril.

Jay North , 73 años. Interpretó al travieso de pelo rubio en la serie de televisión "Dennis the Menace" durante cuatro temporadas a partir de 1959. 6 de abril.

Clem Burke , 70 años. Su versátil forma de tocar la batería impulsó al icónico grupo de rock Blondie durante décadas, interpretando desde punk de nueva ola hasta melodías con influencias disco. 6 de abril. Cáncer.

Rubby Pérez , 69 años. Conocido por canciones como "Volveré", "El Africano" y "Tú Vas a Volar", dedicó su larga carrera al merengue, el estilo musical característico de la República Dominicana. 8 de abril. Falleció tras el derrumbe del techo de una discoteca en la República Dominicana.

Octavio Dotel , 51 años. Lanzó para 13 equipos de las Grandes Ligas en una carrera de 15 años y ganó una Serie Mundial con los Cardenales de San Luis. 8 de abril. Falleció tras el derrumbe del techo de una discoteca en República Dominicana.

Kim Shin-jo , 82 años. Un destacado ex comando norcoreano que se reasentó en Corea del Sur como pastor después de que fracasara su audaz misión de asesinar al entonces presidente surcoreano Park Chung-hee en 1968. 9 de abril.

Mario Vargas Llosa , 89 años. El autor peruano fue Premio Nobel de Literatura y un gigante de las letras latinoamericanas. 13 de abril.

Abdullah Ahmad Badawi , 85 años. El ex primer ministro malasio fue un moderado que amplió las libertades políticas del país, pero fue criticado por su liderazgo mediocre. 14 de abril.

Wink Martindale , 91 años. El genial presentador de exitosos concursos como "Gambito" y "Tic-Tac-Dough", quien también realizó una de las primeras entrevistas televisivas grabadas con un joven Elvis Presley. 15 de abril.

Nora Aunor , 71 años. Se convirtió en una de las mayores estrellas del cine filipino durante una carrera que duró siete décadas. 16 de abril.

Bob Filner , 82 años. Congresista estadounidense con 10 mandatos, cuya larga carrera política terminó abruptamente tras ser elegido alcalde de San Diego y destituido del cargo en medio de acusaciones de conducta sexual inapropiada. 20 de abril.

Papa Francisco , 88 años. El primer pontífice latinoamericano de la historia, que cautivó al mundo con su estilo humilde y su preocupación por los pobres, pero que alejó a los conservadores con sus críticas al capitalismo y al cambio climático. 21 de abril. Accidente cerebrovascular.

Steve McMichael , 67 años. Un tackle defensivo estrella del famoso equipo de los Chicago Bears, campeón del Super Bowl en 1985, cuya personalidad descomunal lo convirtió en un elemento fijo en la Ciudad de los Vientos durante décadas y en un jugador natural para la lucha libre profesional. 23 de abril. ELA.

Tom Brown , 84 años. La estrella de dos deportes cuya intercepción selló el título de la NFL de 1966 para los Green Bay Packers de Vince Lombardi. 23 de abril.

Virginia Giuffre , 41 años. Acusó al príncipe Andrés de Gran Bretaña y a otros hombres influyentes de explotarla sexualmente cuando era adolescente, víctima de trata por el financiero Jeffrey Epstein. 25 de abril.

Dick Barnett , 88 años. Miembro del Salón de la Fama del baloncesto, jugó en ambos equipos campeones de la NBA de los New York Knicks tras formar parte de una potencia universitaria histórica en Tennessee A&I. 27 de abril.

MAYO

Ruth Buzzi , 88 años. Saltó a la fama como la desaliñada y amargada Gladys Ormphby en la innovadora serie de comedia de sketches "Rowan & Martin's Laugh-In" y tuvo más de 200 apariciones en televisión durante sus 45 años de carrera. 1 de mayo.

Jill Sobule , 66 años. La galardonada cantautora cuyos ingeniosos y conmovedores escritos atrajeron por primera vez la atención generalizada con la canción de temática gay "I Kissed a Girl". 1 de mayo. Murió en un incendio en su casa.

George Ryan , 91 años. Exgobernador de Illinois, deshonrado por un escándalo de corrupción que lo llevó a prisión, pero aclamado por algunos por haber superado la pena de muerte estatal. 2 de mayo.

David H. Souter , 85 años. El juez retirado de la Corte Suprema, un soltero ascético y republicano de New Hampshire, se convirtió en uno de los favoritos de los liberales durante sus casi 20 años en el tribunal. 8 de mayo.

Johnny Rodríguez , 73 años. La estrella de la música country que fue un popular cantante mexicoamericano mejor conocido por éxitos que encabezaron las listas de éxitos en la década de 1970, como "I Just Can't Get Her Out of My Mind", "Ridin' My Thumb to Mexico" y "That's the Way Love Goes". 9 de mayo.

Robert Benton , 92 años. El cineasta ganador del Oscar que ayudó a restablecer las reglas en Hollywood como cocreador de “Bonnie y Clyde”, y luego recibió la validación general como escritor y director de “Kramer vs. Kramer” y “Places in the Heart”. 11 de mayo.

Christopher “Kit” Bond , 86 años. Republicano que aportó miles de millones de dólares en fondos federales a Misuri durante sus cuatro mandatos en el Senado de los Estados Unidos y fue la persona más joven en ser gobernador del estado. 13 de mayo.

José Mujica , 89 años. Expresidente uruguayo, exguerrillero marxista y floricultor, cuya democracia radical, filosofía franca y estilo de vida sencillo fascinaron a personas de todo el mundo. 13 de mayo.

Charles Strouse , 96 años. El tres veces ganador del premio Tony fue el maestro y trabajador creador de melodías de Broadway que compuso la música para éxitos clásicos del teatro musical como “Annie”, “Bye Bye Birdie” y “Applause”. 15 de mayo.

George Wendt , 76 años. Un actor con el encanto de un hombre común y corriente que interpretó al afable y cervecero Norm en la exitosa comedia televisiva de los años 80 "Cheers" y que más tarde forjó una carrera teatral que lo llevó a Broadway en "Art", "Hairspray" y "Elf". 20 de mayo.

Gerald “Gerry” Connolly , 75 años. El congresista fue un demócrata declarado que impulsó reformas clave en el gobierno federal, a la vez que impulsó un desarrollo transformador en su populoso distrito de Virginia. 21 de mayo.

Susan Brownmiller , 90 años. Destacada feminista y autora de las décadas de 1960 y 1970, cuyo libro "Contra nuestra voluntad" fue un éxito de ventas histórico y muy debatido sobre la agresión sexual. 24 de mayo.

Phil Robertson , 79 años. El patriarca de la "Dinastía de los Patos" que convirtió su pequeño interés por el reclamo de patos en el paraíso deportivo del norte de Luisiana en un gran negocio y un fenómeno cultural conservador. 25 de mayo.

Charles Rangel , 94 años. El excongresista neoyorquino fue un demócrata de Harlem, franco y de voz grave, que pasó casi cinco décadas en el Capitolio y fue miembro fundador del Caucus Negro del Congreso. 26 de mayo.

Rick Derringer , 77 años. El guitarrista y cantante que saltó a la fama a los 17 años cuando su banda The McCoys grabó "Hang On Sloopy", tuvo un gran éxito con "Rock and Roll, Hoochie Koo" y ganó un premio Grammy por producir el álbum debut de "Weird Al" Yankovic. 26 de mayo.

Presley Chweneyagae , 40 años. El actor sudafricano obtuvo reconocimiento internacional por su papel protagónico en la película de 2005 "Tsotsi", que ganó el primer Premio de la Academia de Sudáfrica a la Mejor Película en Lengua Extranjera. 27 de mayo.

Ngũgĩ wa Thiong'o , 87 años. Reverenciado literato keniano y portavoz de la disidencia, quien, en decenas de libros de ficción y no ficción, trazó la historia de su país desde el imperialismo británico hasta la tiranía local. 28 de mayo.

Bernard Kerik , 69 años. Fue comisionado de policía de la ciudad de Nueva York el 11-S y posteriormente se declaró culpable de fraude fiscal antes de ser indultado. 29 de mayo.

Loretta Swit , 87 años. Ganó dos premios Emmy por interpretar a la mayor Margaret Houlihan, la exigente enfermera jefa de una unidad quirúrgica tras las líneas durante la Guerra de Corea en la exitosa serie de televisión pionera "MASH" del 30 de mayo.

Etienne-Émile Baulieu , 98 años. Científico francés, conocido por ser el inventor de la píldora abortiva. 30 de mayo.

Renée Victor , 86 años. Prestó su voz a la sensata y luchadora Abuelita en el éxito animado de Disney “Coco” e interpretó a la ocurrente Lupita en “Weeds” de Showtime. 30 de mayo.

JUNIO

Shigeo Nagashima , 89 años. Era conocido en Japón como el "Sr. Béisbol Profesional" y fue una de las personas más famosas del país durante su etapa como jugador. 3 de junio.

Jim Marshall , 87 años. El ex ala defensiva de los Minnesota Vikings fue uno de los cuatro miembros del famoso frente Purple People Eaters, que formó la columna vertebral de cuatro equipos que ganaron el Super Bowl. 3 de junio.

Niède Guidon , 92 años. Arqueóloga brasileña conocida por descubrir cientos de pinturas rupestres prehistóricas en el noreste de Brasil y por sus investigaciones que desafían las teorías sobre la presencia humana antigua en América. 4 de junio.

Edgar Lungu , 68 años. El expresidente de Zambia se desempeñó como líder de la nación del sur de África de 2015 a 2021. 5 de junio.

Nina Kuscsik , 86 años. Luchó por la inclusión de las mujeres en las carreras de larga distancia y ganó el Maratón de Boston el primer año en que se les permitió participar oficialmente en la carrera. 8 de junio.

Sly Stone , 82 años. El músico revolucionario y showman dinámico cuyo grupo Sly and the Family Stone transformó la música popular en las décadas de 1960 y 1970 y más allá con éxitos como “Everyday People”, “Stand!” y “Family Affair”. 9 de junio.

Frederick Forsyth , 86 años. Autor británico de «El día del chacal» y otros thrillers superventas. 9 de junio.

Brian Wilson , 82 años. El visionario y frágil líder de los Beach Boys, cuyo talento para la melodía, los arreglos y la expresión personal abierta inspiró “Good Vibrations”, “California Girls” y otros himnos veraniegos, y lo convirtió en uno de los artistas discográficos más influyentes del mundo. 11 de junio.

Ananda Lewis , 52 años. Expresentadora de MTV y BET, se convirtió en una querida personalidad televisiva en los 90 gracias a su calidez y autenticidad. 11 de junio. Cáncer de mama.

Anne Burrell , 55 años. Una chef de televisión que entrenó a novatos culinarios a través de cientos de episodios de “Los peores cocineros de Estados Unidos”. 17 de junio.

Alfred Brendel , 94 años. Pianista y poeta reconocido por su refinada interpretación de Beethoven a lo largo de seis décadas de carrera. 17 de junio.

Mick Ralphs , 81 años. Guitarrista, cantante, compositor y miembro fundador de las bandas clásicas de rock británico Bad Company y Mott the Hoople. 23 de junio.

Bobby Sherman , 81 años. Su encantadora sonrisa y su moderno peinado pelirrojo lo convirtieron en un ídolo adolescente en los años 60 y 70 con éxitos pop chicle como “Little Woman” y “Julie, Do Ya Love Me”. 24 de junio.

Joseph Giordano , 84 años. Cirujano que desempeñó un papel central al salvar la vida del presidente Ronald Reagan después de un intento de asesinato en 1981. 24 de junio.

Carolyn McCarthy , 81 años. Se postuló con éxito al Congreso en 1996 como defensora del control de armas tras un tiroteo masivo en un tren suburbano de Nueva York que dejó a su esposo muerto y a su hijo gravemente herido. 26 de junio.

Bill Moyers , 91 años. Exsecretario de prensa de la Casa Blanca, se convirtió en uno de los periodistas de televisión más prestigiosos, utilizando con maestría el medio visual para iluminar un mundo de ideas. 26 de junio.

Lalo Schifrin , 93 años. El compositor que escribió el pegadizo tema de "Misión: Imposible" y más de 100 arreglos para cine y televisión. 26 de junio.

D. Wayne Lukas , 89 años. Miembro del Salón de la Fama, se convirtió en uno de los entrenadores más destacados de la historia de las carreras de caballos y un referente del deporte durante décadas. 28 de junio.

JULIO

Jimmy Swaggart , 90 años. El telepredicador que se hizo famoso, amasando una enorme cantidad de seguidores y un ministerio multimillonario, solo para ser destrozado por su afición por las prostitutas. 1 de julio.

Alex Delvecchio , 93. Miembro del Salón de la Fama del Hockey que ayudó a los Detroit Red Wings a ganar la Copa Stanley tres veces en la década de 1950. 1 de julio.

Michael Madsen , 67 años. El actor mejor conocido por sus personajes fríamente amenazantes, de mirada acerada y a menudo sádicos en las películas de Quentin Tarantino, incluidas “Reservoir Dogs” y “Kill Bill: Vol. 2”. 3 de julio.

Ed Fiori , 72 años. Durante 13 años, fue el único jugador que remontó una desventaja de 54 hoyos para vencer a Tiger Woods en el PGA Tour. 6 de julio.

Edward DiPrete , 91 años. Exgobernador de Rhode Island, quien se desempeñó como director ejecutivo del estado durante seis años y posteriormente fue encarcelado por corrupción. 8 de julio.

Lee Elia , 87 años. Exjugador y entrenador de las Grandes Ligas. Dirigía a los Cachorros de Chicago en 1983 cuando criticó a los aficionados del equipo en una memorable diatriba posterior al partido. 9 de julio.

David Gergen , 83 años. Veterano de la política de Washington y asesor de cuatro presidentes con una trayectoria de décadas en el gobierno, la academia y los medios de comunicación. 10 de julio.

Muhammadu Buhari , 82 años. Expresidente nigeriano que dirigió el país dos veces como jefe de estado militar y como presidente democrático. 13 de julio.

El reverendo John MacArthur , de 86 años. Predicador evangélico influyente y exigente. 14 de julio.

Andrea Gibson , 49 años. Célebre poeta y artista de performance que, a través de sus versos, exploró la identidad de género, la política y su lucha de cuatro años contra el cáncer de ovario terminal. 14 de julio.

Fauja Singh , 114 años. Corredor indio, apodado el Torpedo con Turbante, considerado el maratonista de mayor edad del mundo. 14 de julio. Falleció tras ser atropellado.

Bradley John Murdoch , 67 años. Conocido como el “Asesino del Outback” y condenado por asesinar al mochilero británico Peter Falconio, quien desapareció en la árida zona central de Australia en 2001. 15 de julio.

Connie Francis , 87 años. La virtuosa estrella del pop de los años 50 y 60, cuyos éxitos incluían "Pretty Little Baby" y "Who's Sorry Now?", este último serviría como título irónico para una vida personal llena de desamor y tragedia. 16 de julio.

Felix Baumgartner , 56 años. El atleta extremo fue el primer paracaidista en caer a una velocidad superior a la del sonido durante un salto de 39 kilómetros (24 millas) a través de la estratosfera hace más de una década. 17 de julio. Accidente de coche.

Alan Bergman , 99 años. El letrista ganador del Oscar que formó equipo con su esposa, Marilyn, para una asociación duradera y amorosa que produjo éxitos tan antiguos como "How Do You Keep the Music Playing?", "It Might Be You" y el clásico "The Way We Were". 17 de julio.

Rex White , 95 años. Fue el campeón vivo de mayor edad de NASCAR y fue incluido en el Salón de la Fama en 2015. 18 de julio.

Malcolm-Jamal Warner , 54 años. Como el hijo adolescente Theo Huxtable en “The Cosby Show”, fue central para un fenómeno cultural que ayudó a definir la década de 1980. 20 de julio. Ahogamiento accidental.

Thomas Anthony Durkin , 78 años. Abogado penalista de renombre nacional que, durante cinco décadas, fue una figura clave en los juzgados de Chicago y se destacó por su incansable defensa de una cartera de clientes notorios. 21 de julio.

Ozzy Osbourne , 76 años. El sombrío y demoníaco cantante de la banda pionera Black Sabbath, quien se convirtió en el padrino del heavy metal. 22 de julio.

Chuck Mangione , 84 años. Músico dos veces ganador del premio Grammy que alcanzó el éxito internacional en 1977 con su sencillo con sabor a jazz "Feels So Good" y más tarde se convirtió en actor de voz en la comedia animada de televisión "King of the Hill". 22 de julio.

Joey Jones , 70 años. El héroe del fútbol galés que ganó dos Copas de Europa con el Liverpool y fue apodado "Mr. Wrexham". 22 de julio.

Hulk Hogan , 71 años. El ícono de la lucha libre profesional, con bigote, pañuelo en la cabeza y bíceps descomunales, que convirtió el deporte en un negocio masivo y extendió su influencia a la televisión, la cultura pop y la política conservadora durante una segunda etapa larga y plagada de escándalos. 24 de julio.

Cleo Laine , 97 años. Su ronca voz de contralto fue una de las más distintivas del jazz, y muchos la consideraron la mayor contribución de Gran Bretaña a la música típicamente estadounidense. 24 de julio.

Dwight Muhammad Qawi , 72 años. El boxeador miembro del Salón de la Fama que comenzó a boxear en prisión y se convirtió en campeón mundial de dos categorías. 25 de julio.

Ryne Sandberg , 65 años. Segunda base miembro del Salón de la Fama que se convirtió en uno de los mejores jugadores de béisbol en su faceta más destacada con los Cachorros de Chicago. 28 de julio.

Flaco Jiménez , 86 años. El legendario acordeonista de San Antonio que ganó múltiples premios Grammy y ayudó a expandir la popularidad de la música conjunto, tejana y tex-mex. 31 de julio.

AGOSTO

Jeannie Seely , 85 años. La conmovedora cantante de música country detrás de estándares como "Don't Touch Me". 1 de agosto.

Stella Rimington , 90 años. Primera mujer jefa del servicio de inteligencia británico MI5 y posteriormente exitosa escritora de novelas de suspense. 3 de agosto.

Loni Anderson , 79 años. Interpretó a una recepcionista empoderada de una estación de radio en apuros en la exitosa comedia televisiva “WKRP in Cincinnati”. 3 de agosto.

Ion Iliescu , 95 años. Primer presidente de Rumania elegido libremente tras la caída del comunismo en 1989, quien posteriormente enfrentó cargos de crímenes de lesa humanidad por su papel en la sangrienta revolución. 5 de agosto.

Eddie Palmieri , 88 años. El músico vanguardista que fue uno de los artistas más innovadores de la rumba y el jazz latino. 6 de agosto.

James Lovell , 97 años. El comandante del Apolo 13 que ayudó a convertir una fallida misión lunar en un triunfo de la ingeniería práctica y práctica. 7 de agosto.

Myint Swe , de 74 años. Asumió la presidencia interina de Myanmar en circunstancias controvertidas después de que los militares arrebataron el poder al gobierno electo de Aung San Suu Kyi hace más de cuatro años. 7 de agosto.

William H. Webster , 101 años. Exdirector del FBI y la CIA, cuyas habilidades para resolver problemas e integridad ayudaron a restaurar la confianza pública en dichas agencias federales. 8 de agosto.

Danielle Spencer , 60 años. Interpretó a la hermana pequeña chismosa y ocurrente Dee Thomas en la comedia de los años 70 "What's Happening!!", del 11 de agosto.

Genshitsu Sen , 102 años. Ex piloto kamikaze en prácticas, quien posteriormente promovió la paz como gran maestro de la ceremonia japonesa del té. 14 de agosto.

Mike Castle , 86 años. El exgobernador de Delaware fue un republicano moderado que impulsó la creación del popular Programa de Monedas de Cuarto de los 50 Estados mientras servía en el Congreso. 14 de agosto.

Tristan Rogers , 79 años. Interpretó al personaje legendario Robert Scorpio en “General Hospital” de ABC. 15 de agosto.

Terence Stamp , 87 años. Actor británico que a menudo interpretó papeles de villanos complejos, como el del General Zod en las primeras películas de Superman. 17 de agosto.

Brent Hinds , 51 años. Ex cantante y guitarrista de la banda de heavy metal Mastodon, ganadora del Grammy. Accidente de motocicleta el 20 de agosto.

Humpy Wheeler , 86 años. Promotor pionero del automovilismo y expresidente y director general del Charlotte Motor Speedway. 20 de agosto.

Frank Caprio , 88 años. Juez municipal jubilado de Rhode Island que alcanzó fama en línea como jurista solidario y presentador de "Caught in Providence". 20 de agosto.

James Dobson , 89 años. Psicólogo infantil que fundó el ministerio cristiano conservador Enfoque a la Familia y fue un influyente activista político contra el aborto y los derechos LGBTQ+. 21 de agosto.

Ron Turcotte , 84 años. El jinete miembro del Salón de la Fama que montó a Secretariat hasta la Triple Corona en 1973. 22 de agosto.

Angela Mortimer Barrett , 93 años. Superó una sordera parcial y una infección intestinal para ganar tres títulos individuales de Grand Slam, incluyendo Wimbledon en 1961. 25 de agosto.

Randy “Duke” Cunningham , 83 años. Sus hazañas como as de la aviación de la Marina de los EE. UU. durante la Guerra de Vietnam lo catapultaron a una carrera en la Cámara de Representantes de EE. UU. que terminó en desgracia al ser condenado por aceptar 2,4 millones de dólares en sobornos. 27 de agosto.