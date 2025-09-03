Penn Badgley, protagonista de “You”, se convierte en padre de gemelos

Penn Badgley, protagonista de “You”, convirtió en padre de gemelos junto a su esposa, Domino Kirke.

El actor anunció la llegada de los bebés durante un evento sobre su próximo libro “Crushmore”.

"Interrumpimos la licencia de paternidad gemelar para anunciar un evento en vivo @podcrusheden @symphonyspace el 14 de octubre en Nueva York para apoyar el lanzamiento de nuestro libro “Crushmore”. Estoy muy orgulloso de él. ¡No se lo pierdan! @podcrushed para más información", escribió en el actor junto al video en sus redes sociales.

El intérprete de “Joe Goldberg” en la famosa serie de Netflix, ya es padre de un niño de cuatro años también fruto de su matrimonio mientras que su esposa es madre de un adolescente, de 16 años, de una relación anterior.

El actor de “Gossip Girl” había hablado anteriormente de la importancia de criar hijos.

“Sabes, lo digo con sinceridad. Suena un poco cursi, pero el mundo necesita más hombres buenos, así que tenemos la presión de criarlos bien", dijo a “Access Hollywood” en la alfombra roja para el estreno de la última temporada de You de Netflix.