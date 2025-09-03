Nicki Nicole y Lamine Yamal se habrían separado ocho días después de confirmar su noviazgo

El amor entre Nicki Nicole y Yamal Lamine habría terminado.

A solo ocho días de haber confirmado su noviazgo, la cantante argentina, de 25 años, dejó de seguir en Instagram al futbolista español, de 18, quien también decidió eliminar las imágenes que había compartido junto a su novia.

Este lunes, los usuarios en redes sociales se percataron de otras pistas que dieron fuerza al rumor: Lamine cambió la foto principal de su perfil por un fondo negro y mantiene en su biográfica únicamente el alias "LY10" y la frase "God bless me".

Según El Comercio, en redes sociales ha comenzado a circular el nombre de Franco Mastantuono, otro futbolista argentino, como un posible tercero en discordia.

El pasado 25 de agosto, el jugador de F.C. Barcelona acompañó a la artista en la celebración de su cumpleaños.

La pareja apareció rodeada de rosas y globos de corazón en la imagen publicada en las historias de ambas cuentas de Instagram.

Esta publicación representaba la confirmación de los rumores de romance que circulaban desde hace días.