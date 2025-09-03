'La Chilindrina' sufre caída en un teatro a pocos días de recibir el alta médica

"La Chilindrina", cuyo nombre real es María Antonieta de las Nieves, sufrió caída en el Teatro de los Insurgentes en la Ciudad de México, mientras disfrutaba del el musical Cabaret, a pocos días de ser hospitalizada por complicaciones de salud.

En un video que circula en redes sociales, Nieves tropieza con un escalón y cae sobre las escaleras del recinto. A pesar de sus esfuerzos por ponerse de pie, la actriz de 78 años recibió la ayuda de dos mujeres antes de lograr levantarse.

"Afortunadamente todo quedó en un susto y la querida actriz se encuentra bien", indicó la cuenta que compartió el video en Instagram.

El 20 de agosto, la artista, conocida por su participación en la serie "El Chavo del 8", tuvo que ser ingresada tras presentar síntomas de ansiedad severa y fue diagnosticada con falta de sodio relacionado con daño neurológico.

Hace unos días, "La Chilindrina" informó que se encontraba en su casa.

"Gracias a todos los que se han preocupado por mi salud. Durante la gira en Perú tuve una fuerte deshidratación que me bajó el sodio, pero ya estoy en mi casa descansando y todo está bien, gracias a Dios", escribió en sus redes sociales.