Cardi B le lanza bolígrafo a periodista tras pregunta sobre los rumores de embarazo

La rapera Cardi B no aceptó que un periodista le hiciera una pregunta "irrespetuosa" sobre los rumores a su salida del tribunal en Alhambra, California, tras ser absuelta de una demanda de 24 millones de dólares.

El martes, la intérprete de "Wap" le lanzó un bolígrafo al hombre que cuestionó la paternidad del bebé que podría estar esperando en medio de su divorcio de Offset y su nueva relación con el jugador de la NFL Stefon Diggs.

"Cardi, fuentes cercanas afirman que Offset presume públicamente de haberte embarazado por cuarta vez", afirmó el reportero, para preguntar: "¿Prevés algún problema de paternidad con Stefon Diggs?".

Cardi procedió a caminar hacia su vehículo diciendo: "Deja de faltarme al respeto, no me faltes el respeto". A esto, el corresponsal respondió: "Todavía te amo aunque me hayas tirado algunas cosas".

"Me da igual. Eres una falta de respeto, no hagas eso. ¿Ves mujeres haciéndome ese tipo de preguntas?", añadió Cardi.

También señaló antes de irse molesta del lugar: "¿Por qué crees, como hombre, que tienes derecho a hacerme ese tipo de preguntas? Haz como si tuvieras buenos modales y tu mamá te enseñó a respetar a las mujeres".

La cantante advirtió que no volverá a ofrecer declaraciones fuera de un juzgado.

"No me volverán a ver después de eso, y pueden agradecérselo. No estoy bromeando. Fui muy amable, muy gentil... Nadie va a entender eso nunca más", concluyó.

Un jurado declaró a Cardi B inocente de agresión y lesiones a la exguardia de seguridad Emani Ellis, quien presentó una demanda civil en febrero alegando que la compositora le cortó la cara con una uña y le escupió en un altercado afuera del consultorio de un ginecólogo, en 2018.