En Santiago se comenta: concierto de Danny Rivera pospuesto para el 20 de septiembre

Danny Rivera llegó al país y se estableció en Manabao, Jarabacoa, muchos años antes de obtener la nacionalidad dominicana. Allí, en el sosiego de las montañas, prepara con esmero sus conciertos, siempre esperados por un público exigente que disfruta de la buena música.

“Amada Amante” es el espectáculo que presentará junto al talentoso intérprete Alex Bueno, orgullo de San José de las Matas, dueño de una voz impecable y de gran presencia escénica, con un repertorio que abarca merengues, boleros y bachatas.

Por un proceso viral que le afectó la garganta, al artista puertorriqueño, el concierto se pospuso para el próximo 20 de septiembre.

La unión de estos dos artistas es un hecho poco común y había despertado gran entusiasmo; el Teatro del Cibao estaba listo para recibirlos en lo que prometía ser una velada inolvidable.

Danny, con los años, su estilo romántico y la sensibilidad de su arte, ha conquistado un lugar especial en el corazón del público dominicano, especialmente en el Cibao, donde reside.

EL ANALISTA JOSÉ MÁRMOL

El escritor y analista José Mármol, intelectual de gran prestigio, periodista, poeta y ensayista, presentó en Madrid, España, su más reciente obra de más de trescientas páginas: Otras Angustias de Posmodernidad.

Mármol, amigo entrañable y maravilloso ser humano, es además Premio Nacional de Literatura, miembro de la Academia Dominicana de la Lengua y de la Academia de Ciencias de la República Dominicana, y doctor en Filosofía por la Universidad del País Vasco. ¡Qué privilegio tener una figura de ese calibre representándonos en escenarios internacionales!

LOS JUEGOS

Santiago está de moda y cada vez sorprende más. Desde que instalaron los juegos en la nueva plaza de Ágora Mall, las familias se dan cita con entusiasmo. Las filas son interminables, pues los niños disfrutan de carritos chocones, montañas rusas, juegos mecánicos y muchas otras atracciones.

“Screenland” es, sin duda, una novedad para el entretenimiento infantil, una propuesta diferente en la ciudad, donde los pequeños no siempre cuentan con tantas opciones de diversión.

la esposa de aguilera

También en Santiago se celebran nuevos nombramientos. La doctora Carmen Alicia Quijano de Aguilera fue designada presidenta del Voluntariado Banreservas. De origen colombiano y médico de profesión, vive en Santiago desde que contrajo matrimonio con el actual presidente del banco, el economista Leonardo Aguilera.

Carmen Alicia es una dama discreta, de gran sabiduría. Su trato cercano y amable la distingue, y quienes la conocen confían en que hará un gran trabajo, como lo hizo en su momento la señora Noelia García de Pereyra.

Cada quien tiene su estilo, y no cabe duda de que la nueva presidenta sabrá aportar creatividad y entrega a esta noble labor.