Marivell Contreras se juramenta como presidenta de Acroarte 2025-2027

La Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) realizó la ceremonia de juramentación de la nueva directiva de la institución que encabeza Marivell Contreras gestionará este gremio de profesionales de la comunicación y la crónica durante el período 2025-2027.

El encuentro inició con Pavel Núñez en una mágica participación en la que rindió homenaje a Sonia Silvestre, Víctor Víctor, Anthony Ríos y Yaqui Núñez del Risco. Bajo la conducción de Luz García y Samir Saba el evento continuó con la Juramentación del Comité Ejecutivo Nacional que además de Contreras, está compuesto por José D’ Laura, Máximo Jiménez, Marino Guzmán, Angela Genao, Glennys Jiménez, Viancamely Alcántara, Enrique Medina y Ramón Paulino realizada por el presidente de la Comisión Electoral, el doctor Juan Antonio Mejía.

A continuación, Mejía quien también tomó el juramento del equipo de la filial de Santiago encabezada por Ney Zapata e integrado por María Luisa Estévez, Rafael Eusebio, Claudio Concepción, Héctor Cepín, Carlos Cruz y Mercedes Cepeda.

Los discursos estuvieron a cargo de Wanda Sánchez, presidente saliente de la entidad quien pronunció unas palabras donde resumió parte de su gestión y agradeció el apoyo recibido durante la misma, dentro y fuera de Acroarte. Lo cual fue homologado por la presidente de la Filial Acroarte Santiago, Yamira Taveras que hizo un recorrido por sus distintas iniciativas, mientras que Ney Zapata y Marivell Contreras proyectaron sus programas de trabajo para el período 2025-2027.

En el acto, realizado en el hotel Hyatt Centric, se dieron cita personalidades de la vida pública, artistas, funcionarios y representantes de medios de comunicación y empresas relacionadas con el entretenimiento.

“Somos servidores de Acroarte desde todos los ángulos. Por eso consideramos que es un honor y un compromiso renovado asumir nuevamente la presidencia de esta noble institución, que es mucho más que una organización profesional; Acroarte es una casa de sueños, una plataforma de desarrollo y una voz para quienes hacemos y contamos el arte en sus múltiples formas”, afirmó la presidente Contreras.

Homenaje a la canción dominicana:

Este hermoso evento estuvo dedicado al cancionero musical de la República Dominicana que inició con Pavel Núñez y continuó con la maravillosa dupla -a piano y voz-, de Nairobi Duarte y Alvaro Dinzey.

Para cerrar con la voz de Neni Pión acompañada de Gabs Lantigua, Sly de Moya y sus músicos y el violinista dominicano Bremman Burgos, representando al Museo del Jazz de New Orleans, entidad con la que Acroarte tiene un acuerdo de colaboración.

Además, el acto también sirvió para Acroarte reconocer a dos entidades de gestión de derecho autoral: Sgacedom y SODAIE y al organismo rector, la Oficina Nacional de Derechos de Autor, ONDA, recibido por su incumbente José Rubén Gonell, quien agradeció la validación de la política de regulación de la gestión de derechos y a su vez la preservación del repertorio nacional.

Contreras agradeció el respaldo del Comité de Asesores integrado por Carlos T. Martínez, Carlos Cepeda Suriel, Joseph Cáceres, Alexis Beltré y especialmente por Emelyn Baldera y Wanda Sánchez.

El montaje del evento estuvo a cargo de la destacada productora Walkiria Almonte, de World Televisión, con circuito cerrado, la cobertura videográfica de Big Film de Bolívar Lluberes y el diseño de imagen y línea gráfica a cargo de Víctor Vidal y Grupo NOUS a quienes le agradeció” por hacer de la experiencia de esta noche, un encuentro inolvidable”.

Contreras destacó el respaldo recibido del Banco Popular, Departamento Aeroportuario, Sgacedom, Supérate, la Asociación Cibao, Cervecería Nacional Dominicana, Gobernación de Monte Plata, SODAIE, ONDA, DGCINE, FOPETCONS, IDOPPRIL, así como el soporte de Grabo Estilo, Lendof & Asoc., Coradín & Asoc. y el Ayuntamiento de Monte Plata.

“Este es un compromiso colectivo que asumo con respeto, humildad y firmeza porque sé que, al fortalecer nuestra casa, fortalecemos el arte, la cultura y la comunicación en República Dominicana”, expresó Contreras.