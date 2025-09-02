Karla Monroig y Tommy Torres se divorcian tras 17 años de matrimonio

La actriz y presentadora puertorriqueña Karla Monroig confirmó se está divorciando del cantautor Tommy Torres, tras dos décadas de relación y casi 17 años de matrimonio.

Monroig habló La revelación durante una entrevista en el programa “Hoy Día”: “Estamos en proceso de divorcio, luego de 20 años juntos y 16, casi 17, de casados. Ya llegó un momento en que si no funciona, cada cual tiene derecho de buscar su felicidad. Lo más sabio es tomar caminos diferentes y enseñarle a nuestra hija que lo importante no son las apariencias, sino vivir en verdadero amor”, expresó la actriz.

Estas declaraciones surgen luego de los rumores que circulaban desde mayo y que se intensificaron en agosto, cuando la actriz reveló que se mudaba de Miami.

“Un divorcio siempre es un proceso muy duro. Agradezco muchísimo a mi círculo por acompañarme en ese proceso de sanación”, añadió, al tiempo que destacó el apoyo que ha recibido.

Más tarde, Monroig compartió un mensaje escrito en el que reafirmó su decisión de iniciar una nueva etapa: “El dolor vino acompañado de mucho aprendizaje. Entendí que dejar atrás no es debilidad, sino el acto más valiente de amor propio. Gracias a mi familia, mis amigos y a todos ustedes que me apoyaron para poder salir frente a cámara”.

La pareja comparte a su hija Amanda Zoé, de 11 años.

Actualmente, Karla se desempeña como animadora del programa “Claro que baila” (Wapa TV) y forma parte del elenco del filme “Diario, Mujer y Café”, dirigido por Roselyn Sánchez y en el que también participa la dominicana, Clarissa Molina.

Se recuerda que en 2018 la pareja anunció a sus seguidores que, tras 13 años de relación, se distanciaban. "No es fácil dejar ir un sueño. Mucho menos cuando es un sueño compartido entre dos", declaró en aquel momento el cantautor y ella, por su parte, dijo: "Todos nos casamos con la ilusión de que sea para toda la vida, pero a veces el destino nos sorprende y de repente dejamos de formar parte de la historia de esa persona que escogimos".