La Insuperable revela que su romance con modelo 18 años menor que ella inició por "marketing"

La artista urbana La Insuperable reveló en el horario central de la transmisión en vivo 24 horas de "La casa de Alofoke" que su romance con el modelo e influencer Sr. Jiménez inició como parte de la promoción del video musical de su tema "Privado", que ambos protagonizaron hace 6 meses.

Durante la visita que llegó a los 2 millones de dispositivos conectados, la cantante, de 40 años, explicó que después de grabar el audiovisual continuó en comunicación con el joven, de 21, con quien fortaleció el vínculo con conversaciones sobre su día a día y con el interés que se demostraban mutuamente.

Señaló que actualmente se encuentran separados tras su ahora exnovio ser expulsado del reality de convivencia, donde logró obtener mayor popularidad y atención del público, lo cual hizo que se le subieran los humos a la cabeza, según contó la exponente.

Las declaraciones de la intérprete de "Cama vacía" llega ante rumores de una posible relación de Jiménez y Yailin 'La más viral', a quien consideraba una amiga.

En marzo de 2024, La Insuperable confirmó su divorcio de Toxic Crow tras 17 años de matrimonio y dos hijas en común.