Cardi B es declarada inocente en caso de agresión civil a una mujer en 2018

A unanimidad, un jurado declaró a Cardi B inocente de los delitos de agresión y lesiones en a una exguardia de seguridad.

La rapera de origen dominicano enfrentaba una demanda civil presentada por una mujer, quien aseguraba que Cardi la agredió en el consultorio de un ginecólogo, en 2018, cuando estaba embarazada de su primera hija.

Cardi B negó las acusaciones y durante el juicio testificó que no tocó a la exguardia de seguridad que alega que la rapera le cortó la cara con una uña y le escupió en un altercado afuera del consultorio.

"No pude hacerle ni un rasguño porque no la toqué", dijo Cardi en el estrado en su segundo día de testimonio en un tribunal del condado de Los Ángeles.

Ron Rosen Janfaza, abogado de la demandante, Emani Ellis, le preguntó si estaba enojada.

"¡Sí, estaba enfadada!" "¡Porque estoy embarazada!", respondió Cardi. "¡Y esta chica está a punto de darme una paliza!"

Ella reconoció que la discusión se puso muy acalorada (repitiendo en el tribunal muchas de las malas palabras que ambos dijeron) y que en un momento estuvieron pecho contra pecho, pero dijo que la pelea nunca llegó a ser física.

"No me tocó", dijo Cardi. "Iba a tocarme, pero no lo hizo".

Cardi dijo que había estado de visita en Los Ángeles realizando tareas promocionales en febrero de 2018, en torno al Juego de Estrellas de la NBA de ese año. Llevaba cuatro meses de embarazo del primero de sus tres hijos con el rapero Offset. Había contado a su círculo íntimo que iba a tener un bebé, pero no al público ni a sus padres.

El consultorio del obstetra había estado cerrado para otros pacientes un sábado para proteger su privacidad.

Dijo que Ellis, guardia de seguridad del edificio, la siguió a su cita en el quinto piso. Cardi dijo que escuchó a Ellis decir su nombre por teléfono y que parecía estar filmándola. Cardi temía que Ellis revelara que estaba embarazada.