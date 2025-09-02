La actriz Chloë Grace Moretz y la modelo Kate Harrison se casaron

La actriz Chloë Grace Moretz y la modelo y fotógrafa Kate Harrison se casaron.

Ambas, quienes comenzaron a salir en 2018, se casaron en una ceremonia privada durante el fin de semana. No se reveló el lugar. Lucieron vestidos de Nicolas Ghesquière para Louis Vuitton, Moretz en azul celeste y Harrison en el tradicional blanco.

Moretz compartió la noticia en Instagram, y Vogue siguió su trayectoria de moda durante las pruebas de sus looks en París. Moretz, embajadora de Louis Vuitton, agradeció a Ghesquière y a la casa de moda mientras mostraba sus prendas de diseñador:

"Gracias no es suficiente, pero gracias. Tu visión hizo que nuestro día fuera aún más significativo. x"

Moretz lució guantes largos azules y un velo a juego con su look de tirantes finos y volante en el corpiño. El vestido de Harrison incluía un toque de brillo con un bordado fluido por toda la prenda. Llevaba un velo de jaula que le rodeaba el rostro y se extendía por la espalda.

Moretz comenzó como estrella infantil. Posteriormente protagonizó "Carrie" y "La mala educación de Cameron Post". Harrison ha modelado para J. Crew y Topshop.

Confirmaron su compromiso el día de Año Nuevo mostrando sus anillos de diamantes, eligiendo un estilo victoriano para ambos de Elizabeth Potts en Moon Stone.

"Estamos abrumados en un buen sentido", dijo Moretz a Vogue mientras estaba sentada en una silla de peluquería y maquillaje en París, justo antes de ver por primera vez su vestido de novia terminado y los looks blancos de la pareja para la fiesta posterior.

Moretz lució una chaqueta y pantalones a medida para la fiesta posterior, con un sombrero vaquero blanco. El conjunto se inspiró en un look de pasarela de Louis Vuitton de 2019. Explicó a Vogue:

Recuerdo haber visto la versión de pasarela, y tenía un sombrero de vaquero, y verlo (ahora) creado a mis proporciones, es simplemente precioso. Y un poco de "¡Yee-haw, baby!"