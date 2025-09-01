Enrique Iglesias habla por primera vez sobre la llegada de su cuarto hijo

Hace unos días, la revista Hola publicó que Enrique Iglesias y Anna Kournikova están esperando otro hijo, ahora el artista habló por primera vez sobre cómo se siente al tras saber que se convertirá en padre por cuarta vez.

“(Siento) mucha responsabilidad, pero estoy feliz y con muchísimas ganas”, expresó a “Ventaneando” el artista español sin aclarar si desea tener un niño o una niña.

El intérprete de “Bailando” habló con la prensa luego de su presentación en San Luis Potosí, México.

Se recuerda que un fuente dijo a Hola Kournikova se encuentra a mitad de su embarazo.

El cantante, de 50 años, y la extenista, de 44, se convertirán en padres nuevamente a finales de este año tras darle la bienvenida a sus mellizos, Lucy y Nicolás, en 2017 y a Mary, a quien también llaman Masha, en 2020.

Será el noveno nieto de Isabel Preysler y el número seis de Julio Iglesias.

A inicios de julio, el rumor sobre el posible embarazo de la modelo rusa inició a correr en los medios de comunicación.

Las especulaciones tomaron fuerza cuando el artista español no estuvo acompañado por su novia en su regreso a los escenarios en el concierto que ofreció Las Palmas de Gran Canaria.

Iglesias y Kournikova se conocieron durante la grabación del videoclip de la canción "Escape" en el año 2001, cuando él tenía 26 años y ella 20.

En 2008, Kournikova afirmó a la prensa que nunca iban a casarse.