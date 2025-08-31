Julián Gil revela Ximena Duque le fue infiel con Carlos Ponce

Julián Gil reveló que su expareja Ximena Duque le fue infiel con su colega Carlos Ponce. Tras estas declaraciones el actor argentino ha recibido criticas en redes sociales.

En el reality “Secretos de parejas” que Gil expuso la infidelidad de la actriz con la mantuvo una relación años atrás y fue por esta razón que habrían terminado su romance.

“Tuve una relación bien bonita y larga con Ximena Duque. Pasó que me tocó irme a España, para protagonizar una serie, y estando ahí empezó a fracturarse un poquito esta relación. Cuando regreso de España, me toca empezar a trabajar en otra novela, y ya llegando de Miami, pues me entero de que me había sido infiel con Carlos Ponce”, contó.

El ex de Marjorie de Sousa contó la reacción que tuvo el protagonista de “Dame chocolate”: "Él me llama a reclamarme que por qué yo la estaba buscando a ella. Y yo le dije, a ver, espérate, espérate, primero quiero que sepas que quien se metió en mi relación fuiste tú, estábamos juntos".

Gil indicó que supuestamente la protagonista de “Corazón Valiente” le había dicho a Ponce que ya su relación había terminado.

Estas declaraciones no cayeron bien en los internautas y de inmediato empezaron a criticarlo llamándolo “poco hombre”.

Hasta el momento ni Ximena ni Carlos han reaccionado a las declaraciones.