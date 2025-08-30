Tras su ruptura con Cardi B, Offset confiesa no volverá a casarse

Tras su complicada separación con Cardi B, Offset prometió no volver a casarse e incluso a aconseja a los hombres que tampoco lo hagan.

El rapero estuvo de invitado en el podcast “Full Send”, donde le preguntaron que por qué no volvería a casarse y respondió: "No es para mí. Lo he hecho. Tuve tres hijos con él . Es como una misión cumplida".

Asimismo, Offset declaró previamente que la canción final de su álbum recientemente lanzado KIARI trata sobre el final de su relación con Cardi B.

"Se trata de seguir adelante, en paz. Ese es el mensaje", dijo en una entrevista con Associated Press . "Es todo amor y paz. Terminé el álbum con eso, solo para cerrar ese capítulo porque es hora de seguir adelante; se acabó".

"Fue genial mientras duró. Ese ya no debería ser el tema de conversación para ninguno de los dos. Es un libro cerrado" expresó.

Anteriormente, el rapero de Migos reconoció públicamente que fue él quien “arruinó” la relación.

"La cagué... Tengo que reconocerlo y retomar el camino", dijo el rapero de Migos durante una entrevista en "The Ebro Show". "He aceptado las acciones que he llevado a cabo para provocar ciertas situaciones".

La mediática relación de Offset y la rapera de origen dominicano, marcada por altibajos y acusaciones de infidelidad, llegó a su fin de manera definitiva en julio de 2024, cuando la intérprete de “I Like It” solicitó el divorcio. Aunque en varias ocasiones intentaron reconciliarse, las tensiones en la pareja terminaron saliendo a la luz en redes sociales.

Cardi B y Offset procrearon tres hijos, el último de ellos nacida a finales del pasado año en plena crisis matrimonial.