Pamela Sued celebra sus 40 años: Cuatro décadas de vida, pasión y televisión

La presentadora de televisión Pamela Sued Chávez llega este viernes a sus 40 años, rodeada de familiares y amigos que han estado presentes en su vida dentro y fuera de las pantallas.

Nacida en Santiago de los Caballeros, Pamela es hija del comunicador y locutor José Guillermo Sued y de Cuchy de Sued. Desde pequeña acompañaba a su padre a los estudios de televisión, lo que la acercó desde temprano al mundo artístico dominicano y al ambiente del espectáculo.

Video Mira nuestra entrevista a Pamela

Visita en El Cuartico

Su primer paso en la televisión ocurrió a los 16 años, cuando entró al canal Amé 47 en los programas “Intermedio” y “Revolución Pop”. Allí comenzó a mostrar la chispa y espontaneidad que más adelante marcarían su estilo.

En 2004, representó a Santiago en el concurso Miss República Dominicana. Aunque no obtuvo la corona, alcanzó la posición de segunda finalista, además de recibir la banda de “Miss Comunicación” y el reconocimiento como “La más votada en internet”.

Fue en ese momento con apenas 18 años que dio un salto mayor al integrarse al espacio “Con Freddy y Punto”, transmitido por Color Visión, bajo la dirección del recordado Freddy Beras-Goico. En entrevistas posteriores, Pamela confesó que su padre no estaba del todo de acuerdo con su incursión en la televisión, aunque mantenía una amistad cercana con Beras-Goico.

En ese tiempo declaró que la televisión era el medio en el que mejor podía expresarse: “Aunque los concursos te ayuden a crecer como persona, a mí me gusta más la televisión, porque te permite tener un contacto más directo. Gané bastante al concursar sin necesidad de obtener la corona, porque tengo muchas amigas y amigos. Fue una experiencia maravillosa a la que le saqué provecho”, recordó en declaraciones recogidas por la periodista Reyes Guzmán en el periódico Hoy.

Dentro de la comunicación, Pamela ha señalado que sus modelos a seguir han sido Tania Báez, Milagros Germán y Zoila Luna, figuras que marcaron el camino de la mujer en la televisión dominicana. La santiaguera ha sabido labrar un estilo propio, fresco y cercano, que conecta con audiencias de todas las edades.

Su trayectoria ha estado acompañada de reconocimientos. Desde 2008 ha sido nominada en nueve ocasiones a los Premios Soberano, logrando tres estatuillas junto a sus proyectos, incluyendo dos en la categoría de “Mejor Presentadora del Año”.

Ese mismo 2008 marcó un hito también en lo personal. Pamela contrajo matrimonio con el cineasta Giancarlo Beras-Goico, hijo de Freddy Beras-Goico. Cuatro años más tarde, la pareja recibió a su hijo Alonso Beras Sued, hoy de 12 años.

Antes de convertirse en madre, Pamela llegó a considerar la posibilidad de la adopción: “Siempre decía que yo quería un hijo adoptado, no que no iba a tener mis hijos biológicos, pero que yo quería tener uno, aunque fuera uno, adoptado”, confesó en el podcast “El Cuartico”. Sin embargo, con el nacimiento de Alonso encontró un nuevo equilibrio familiar que hoy incluye también a su perrito Bastián.

En cuanto a la maternidad, ha señalado que por el momento no tiene planes de tener más hijos: “La dinámica que tenemos ahora nos funciona a la perfección. Aunque sería una bendición bellísima, estamos completos”, expresó.

En la televisión, Pamela consolidó su figura con la conducción del programa nocturno “Sigue La Noche”, producido por su esposo, transmitido de lunes a viernes a las 11:00 p. m. por Color Visión. El espacio se mantuvo hasta enero de 2016, cuando salió del aire.

Ese mismo año anunció su regreso con un nuevo proyecto: “Pamela, Todo un Show”, transmitido los domingos por Color Visión, donde desplegó un formato de entretenimiento fresco y variado.

Actualmente, la comunicadora amplía sus horizontes hacia el teatro y el cine. Este 2025 anunció su participación en la obra “La Verdad”, junto a Nashla Bogaert, David Maler y Frank Perozo, además de su intervención en la película “Animales”.

Con 40 años cumplidos, Pamela Sued sigue siendo una de las figuras más influyentes de la televisión dominicana. Su carrera, marcada por la disciplina y la reinvención, continúa inspirando a una nueva generación de comunicadores.