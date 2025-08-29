Esposa de Bruce Willis recibe criticas tras revelar que trasladaron al actor a casa de cuidados especiales

Emma Heming, esposa de Bruce Willis, reveló que trasladaron al actor a una casa de cuidados especiales por la demencia frontotemporal que le fue diagnosticada en 2022.

En una entrevista con “Good Morning America”, Heming confesó que esa ha sido "una de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar".

“Fue una de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar hasta ahora. Pero sabía, ante todo, que Bruce querría eso para nuestras hijas. Él querría que ellas vivieran en un hogar pensado para ellas, no para su enfermedad”, subrayó”, expresó.

Asimismo, explicó que aunque haya traslado al actor de “Duro de matar” una segunda donde puede recibir atención las 24 horas, desayunan y cenan con él todos los días.

Tras la entrevista, Emma fue criticada por enviar a Bruce a una casa de cuidados, por lo que ella respondió en sus redes sociales.

"Sabía que, al compartir información personal, veríamos a estos dos bandos. Serían personas con una opinión y personas con una experiencia real", dijo.

Agregó que quienes se encargan de cuidar a personas con este tipo de enfermedad, a menudo son juzgados: "A eso se enfrentan los cuidadores: al juicio y a las críticas de los demás".

Concluyó diciendo: "Lo cierto es que las opiniones son muy fuertes y ruidosas. Pero si no tienen la experiencia de esto, no tienen voz ni voto".

Estado de salud

La esposa de Willis también aseguró que pese a que el "lenguaje se le está yendo", ella y su familia han encontrado nuevas formas de comunicarse con el actor.

"Hemos tenido que adaptarnos y tenemos una forma de comunicarnos con él que es simplemente diferente", añadió.

La modelo reveló que por momentos Willis todavía muestra "destellos de su personalidad".

"Todavía tenemos esos días, bueno, no días, momentos en los que se ve su risa. Tiene una risa tan sincera, y a veces ese brillo en sus ojos o esa sonrisa que me transportan. Pero son difíciles de captar porque esos momentos aparecen y desaparecen tan rápido", contó.

En marzo de 2022, la familia del actor de 70 años anunció que Willis había sido diagnosticado con afasia, pero un año más tarde Heming reveló que el actor padecía demencia frontotemporal, un grupo de trastornos que afectan progresivamente los lóbulos frontal y temporal del cerebro que provocan cambios en el comportamiento, el lenguaje y las funciones ejecutivas.

Heming, que se casó con Willis en 2009, actualmente está promocionando el libro 'The Unexpected Journey', una guía sobre el cuidado de personas mayores que "nació del dolor" que le causó el diagnóstico de su esposo, según explicó a la revista People.

El libro estará disponible el 9 de septiembre.