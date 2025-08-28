Carlos Montesquieu se une al reality "La casa de Alofoke" tras salida definitiva de La Peki

Luego de la salida de Andrea Victoria Ojeda, conocida en redes sociales como La Peki PR, el youtuber Carlos Montesquieu se unió anoche al reality de convivencia "La casa de Alofoke".

A solo tres horas de su ingreso, Montesquieu acumuló dos mil puntos por las votaciones del público, aunque los demás habitantes tienen una ventaja de 30 mil a 40 mil puntos tras 16 días de convivencia.

Se recuerda que la cantante e influencer puertorriqueña abandonó la competencia por voluntad propia, alegando que había sido difamada por La Gigi sobre un caso de violencia de género que vivió hace cuatro años en su tierra natal.

En 2021, La Peki denunció públicamente la violencia doméstica que experimentó por parte de su expareja, el exboxeador Juan Manuel López Rivera, a quien el Departamento de Justicia le radicó siete cargos de maltrato físico, sicológico, mediante amenaza y daños a la propiedad.

La Gigi afirmó que su compañera "se ve que es de las mujeres" que se golpean a sí mismas para culpar a su pareja de maltrato. Por eso, La Peki amenazó con demandar a la modelo de OnlyFans.