Las reacciones de Cardi B durante juicio por supuesto altercado con guardia de seguridad en 2018

La rapera Cardi B se percibió incómoda durante el juicio de ayer por supuestamente cortar en la cara a una guardia de seguridad del edificio, donde fue a una consulta médica por su primer embarazo.

Durante el interrogatorio, la estrella de hip-hop admitió haberse sentido asustada el día 24 de febrero de 2018, durante el altercado con la exguardia de seguridad Emani Ellis, cuando la cantante salió del ascensor que la dirige al consultorio de su obstetra.

Según la rapera, cuando salía del ascensor, Ellis se encontraba con su celular, sosteniéndolo en su oreja y posteriormente lo colocó en su pecho, apuntando hacia ella.

“¿Por qué me estás grabando, no se supone que eres de seguridad?”, dijo Cardi B, durante el interrogatorio, en su segundo día de testimonio en un tribunal del condado de Los Ángeles.

Ron Rosen Janfaza, abogado de la demandante, cuestionó a Cardi sobre la manera en que esta pudo haberse dirigido a la guardia de seguridad para que esta tomara la decisión de grabarla, además de cuestionar que esta pudo agredir a su defensa.

“Te vas a ir de mi edificio, puedo hacer lo que quiera”, relató Cardi que fueron las palabras de Ellis “Es mi teléfono, estás en mi edificio” y “Porque no me importa quién eres”.

Cuando Cardi B estaba siendo interrogada por el abogado de la defensa, este le cuestionó la forma que llevaban sus uñas el día del altercado, marcando una comparación con las uñas almendradas que llevaba en el juicio.

“Estaba en mi cara, pecho con pecho, y mientras discutíamos, ella me respaldaba. Así que prácticamente discutimos, yo retrocedí y ella caminaba hacia adelante”, declaró, diciendo que este momento le causó tensión debido a su embarazo.

Cardi B aseguró que las palabras atacantes y retadoras de Ellis eran constantes hacia ella, mientras esta trataba de mantenerse serena y evitando contacto físico.

El día de la acalorada tensión entre la rapera y la guardia de seguridad, esta llevaba cuatro meses de embarazo del primero de sus tres hijos con el rapero Offset.

El testimonio se realizó en un pequeño juzgado a las afueras de Los Ángeles, en la ciudad de Alhambra, Estados Unidos. La próxima semana se espera tener el veredicto final de lo contenido entre Cardi B y la entonces guardia de seguridad Emani Ellis.