Lamine Yamal le regala un Ferrari a Nicki Nicole por su cumpleaños

Después de confirmar su relación con la artista Nicki Nicole, de 25 años, el futbolista español Lamine Yamal, de 18, mostró el lujoso regalo que le hizo a su nueva novia.

Yamal publicó varias fotografías en su cuenta de Instagram donde aparece junto a la cantante sentado en una mesa frente a una caja de la firma italiana Gucci y una llave de un vehículo Ferrari, que se ve en una de las imágenes. El joven deportista sorprendió a su pareja con un convertible rojo por su cumpleaños.

Los seguidores del jugador de F.C. Barcelona criticaron el apresurado obsequio: "Alguien que le explique que uno no regala un carro a una mujer con la que vas comenzando", "Igual terminarán, pero mientras dure mucha vibras y bendiciones", "Mi compa el intenso cuando tiene novia".

Además del regalo, los fanáticos rechazaron el romance por la diferencia de edad, ya que él es 7 años menos que ella.

Se recuerda que Nicki Nicole terminó su noviazgo con Peso Pluma en febrero de 2024 tras ver un video viral en redes sociales del mexicano con otra mujer en Las Vegas.

Nicole también estuvo con Trueno, de quien se separó en 2023.