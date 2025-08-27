Desde una pulsera de la amistad hasta un anillo de compromiso: La historia de amor de Taylor Swift y Travis

Empezó con un brazalete de la amistad. Terminó con un anillo de compromiso. Taylor Swift, la superestrella del pop, y Travis Kelce, el campeón de fútbol americano, están comprometidos.

Los prometidos, ambos de 35 años, anunciaron la noticia en una publicación conjunta en Instagram el martes. Es el último capítulo de su historia de amor, que abarca dos años, dos Super Bowls, el anuncio de un álbum y la gira más taquillera de todos los tiempos.

A continuación se presenta un vistazo a algunos de los eventos más importantes de su relación.

Una pulsera de la amistad, sin entregar

Todo empezó, como era de esperar, con una pulsera de la amistad.

Fue en julio de 2023 cuando Kelce asistió al concierto Eras de Swift en el Arrowhead Stadium, donde juegan los Chiefs.

Después, en su podcast “New Heights” con su hermano Jason Kelce, confesó estar decepcionado —bueno, su palabra fue “resentido”— por no poder encontrarse con Swift y regalarle una pulsera con su número de teléfono.

"No conoce a nadie, o al menos no quería conocerme, así que me lo tomé como algo personal", bromeó. El podcast preguntó en Instagram: "¿Alguien sabe cómo conseguirle una pulsera a @taylorswift13? ... preguntando por una amiga".

Conduciendo el coche de escape

Pero para septiembre de ese año, Kelce insinuaba que sus esfuerzos habían tenido cierto éxito. Se negó a dar más detalles en medio de especulaciones, y le dijo a un entrevistador: «Es lo que es».

Sin embargo, era evidente que algo estaba pasando. Al poco tiempo, Kelce reveló que había invitado a Swift a un partido en Arrowhead. "Le dejé la pelota en su cancha", dijo en otro programa de entrevistas.

Swift aceptó la oferta de Kelce y se presentó ante todo el mundo en el partido de los Chiefs contra los Bears, animando junto a su madre, Donna Kelce. Ambos salieron del estadio en el Chevelle morado de Kelce, el "coche de escape" (perdón por el juego de palabras, pero el propio Kelce lo usó).

"Qué atrevida", dijo Kelce unos días después sobre la aparición de Swift, y agregó lo mucho que le encantaba verla animar junto a su madre.

Fue el inicio de una larga serie de apariciones de Swift en los partidos de los Chiefs. Hubo cierta inquietud en línea sobre si Swift distraía del fútbol americano, mientras que la propia NFL capitalizó su afición. Un día después del llamativo estreno en Los Ángeles de su película "Taylor Swift: Eras Tour", regresó a Arrowhead.

El karma es el chico de los Chiefs

Y ahora era el momento de que Kelce fuera la fan incondicional. En noviembre de 2023, tras un paréntesis de dos meses, Swift llevó su gira a Argentina, donde cambió la letra de "Karma" para rendir homenaje a su novio. "Karma es el chico de los Chiefs, que viene directo a casa conmigo", cantó. Scott Swift, junto a una radiante Kelce, aplaudió al nuevo amor de su hija.

Cuando la revista Time anunció a su persona del año, pocos se sorprendieron. En la entrevista, Swift habló sobre su relación.

"Todo empezó cuando Travis, de una forma muy adorable, me habló maravillas de su podcast, que me pareció muy metalero", dijo Swift, añadiendo que ya eran pareja antes de aquel primer cameo en un partido de los Chiefs.

Poco después, la situación se caldeó en el campo de fútbol americano, lo que significaba que los Chiefs se dirigían al Super Bowl. En el partido por el campeonato de la AFC, la pareja dejó claro que no les importaba la atención que recibieran. En medio del campo en Baltimore, después de que los Chiefs vencieran a los Ravens, Swift y Kelce se besaron. "Te amo", dijo Kelce. "Tanto que no tiene gracia".

Una carrera a través de nueve zonas horarias

Quedaba un partido. Los fans se preguntaban: ¿Cómo llegaría Swift desde sus conciertos en Tokio hasta el Super Bowl en Las Vegas?

“Esta semana es realmente el mejor tipo de caos”, publicó Swift en Instagram.

Un auténtico caos. En una semana de febrero de 2024, Swift asistió a los Grammy en Los Ángeles, voló a Tokio para cuatro conciertos y luego volvió a subirse a su avión privado para llegar al Super Bowl con tiempo de sobra. Para llegar, cruzó nueve husos horarios y la línea internacional de cambio de fecha.

"Está reescribiendo la historia ella misma", dijo Kelce un día después de los Grammy, donde Swift ganó el premio al álbum del año por cuarta vez, un récord. "Le dije que tendría que cumplir mi parte del trato y volver a casa con el premio".

Y lo hizo. Se besaron de nuevo en el campo después de que los Chiefs vencieran a los San Francisco 49ers, con Swift luciendo su collar del "87".

De nuevo en la carretera

En cuestión de días, Swift estaba de gira nuevamente, y Kelce se unió a ella en Australia para abrazar a los koalas en el zoológico.

En París, Swift presentó una sección de "The Tortured Poets Department", su nuevo álbum. Los fans se preguntaban si Kelce se había colado en algunas de sus letras, como "Sabías lo que querías y, vaya, la conseguiste", de "So High School".

Pero el momento culminante llegó en junio, durante una serie de conciertos repletos de celebridades en Londres. Allí, Kelce debutó en el escenario de Eras, luciendo esmoquin y sombrero de copa, y cargando a Swift en brazos durante una coreografía antes de "I Can Do It With a Broken Heart".

"Todavía me estoy partiendo de risa/desmayándome", escribió Swift más tarde en Instagram.

'Felicidad, diversión y magia'

En cuanto a Kelce, habló con orgullo sobre la relación, señalando en el podcast “Bussin' with the Boys” que no tenía ningún deseo de ocultar nada.

"Esa es mi chica", dijo. "Esa es mi dama. Estoy orgulloso de eso".

Swift hizo eco de esa emoción cuando aceptó un premio MTV Video Music Award en septiembre pasado, gritando “mi novio Travis” en su discurso.

“Todo lo que toca este hombre se convierte en felicidad, diversión y magia”, dijo.

'Soy solo un idiota que apoya a su novia'

Durante el verano y el otoño de 2024, Kelce asistió a varias de las fechas restantes de la gira de Swift y la mencionó en "New Heights", refiriéndose oficialmente a ella como "su novia" en un episodio de julio.

"Ella es exactamente lo que todos la pintan. Es increíble. Conoces a algunas personas y simplemente piensas: 'No sé qué hago aquí'", dijo. "Eres increíble, tu talento es increíble, tu forma de presentarte es increíble, y yo soy un completo imbécil apoyando a su novia".

Swift también fue fotografiada regularmente asistiendo a los juegos de Kelce, incluido el Super Bowl de 2025.

Luces, cámara, acción, fútbol.

Un mes después del Super Bowl, la pareja hizo su debut en la alfombra roja en la Tight End University en junio, una cumbre de entrenamiento anual de tres días fundada por Kelce, George Kittle y Greg Olsen.

Luego fueron vistos en el Brooklyn Bowl de Nashville, donde Swift subió al escenario para interpretar "Shake it Off" con el cantante de country Kane Brown. Para los fans, marcó otro momento en el que la pareja se mostró públicamente su apoyo y admiración.

Luces, cámara, acción, fútbol.

Una pareja que colabora junta, permanece junta.

Swift anunció su esperado duodécimo álbum de estudio, "The Life of a Showgirl", a mediados de agosto e incluyó a Kelce en el lanzamiento. Comenzó con un adelanto de "New Heights", que posteriormente reveló que Swift aparecería en un episodio al día siguiente.

Swift les dijo a los hermanos Kelce que quería mostrarles algo, y les mostró un maletín verde menta con sus iniciales en naranja. Jason Kelce le preguntó qué contenía, lo que la inspiró a sacar un disco de vinilo.

'Nuestros trabajos son muy similares'

En el episodio de dos horas de "New Heights" con Swift, ella detalló el verano de la pareja tras el Super Bowl. Comentó que pasó bastante tiempo en Florida con Travis Kelce. También comentó que "nuestros trabajos son muy similares": se centran en entretener a la gente durante tres horas en estadios de la NFL.

En su podcast favorito, Swift le dio crédito a "New Heights" por haberle conseguido novio. "Esto es más o menos lo que he estado escribiendo canciones sobre lo que quiero que me pase desde que era adolescente", dijo sobre su romance.

Y Kelce atribuyó a la gira, bueno, haberle conseguido novia. "Te veo en ese escenario y veo cómo puedes animar a todo un estadio, y luego te meto en una sala y es como si te conociera de toda la vida", dijo. "Es la conversación más fácil que he tenido, y fue tan divertido que me dejó boquiabierto".

Jock, conoce al escritor

A finales de agosto, en un carrusel de cinco fotos compartido en las cuentas oficiales de Instagram de Swift y Kelce, la pareja anunció su compromiso. "Tu profesora de inglés y tu profesora de gimnasia se casan", escribió en el pie de foto.

No está claro cuándo y dónde se comprometieron ambos.