El "cuento de hadas" se convierte en realidad: Taylor Swift y Travis Kelce se comprometen
La noticia fue revelada este martes a través de una publicación en Instagram, donde Taylor Swift aparece mostrando el anillo de oro amarillo con un gran diamante
Taylor Swift y Travis Kelce se comprometieron en matrimonio tras dos años de noviazgo.
La noticia fue revelada este martes a través de una publicación en Instagram, donde la intérprete de "Today Was a Fairytale" aparece mostrando el anillo de oro amarillo con un gran diamante.
"Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasio se van a casar", dice el texto junto a varias fotografías de la pareja.
Los rumores de romance entre ambos iniciaron cuando ella fue captada disfrutando de un juego en el Arrowhead Stadium en septiembre de 2023, dos meses después de que él asistiera a un concierto de la gira "Eras Tour" julio de 2023 para conocerla.
Según Page Six, Kelce contó en su podcast "New Heights" que puso su número en una pulsera de la amistad, pero que no pudo dárselo a la cantante porque ella "no quería conocerlo".
En octubre, el jugador de los Kansas City Chiefs fue fotografiado saliendo del apartamento de Swift en Manhattan.