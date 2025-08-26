Ricardo Montaner y su esposa celebran 36 años de "puro amor"

El cantautor Ricardo Montaner celebra 36 años de “puro amor” junto a su esposa, Marlene Rodríguez.

El artista nacionalizado dominicano no dejó pasar este día por alto y compartió un mensaje en sus redes sociales para celebrar su aniversario. “Son 36, de puro amor… Aprendiendo de ti, todos los días”, escribió Montaner con varias fotografías junto a su amada desde Bahamas, lugar donde se fueron a a disfrutar.

La pareja tiene tres hijos en común: Mau, Ricky y Evaluna, y tres nieto: Índigo, Apolo y Amaranto.

El artista venezolano también es padre de Héctor y Alejandro, fruto de su relación anterior y quienes son padres de Matías, Antonela, Salomé y Alejandro.

Cada cinco años, Ricardo y Marlene consolidan su relación renovando sus votos.

Montaner y su esposa son una de las parejas más duraderas y estable de la industria con una historia de 36 años y siete bodas.

Cada cinco años, Ricardo y Marlene consolidan su relación renovando sus votos, lo han hecho en Miami, Córdoba, Alaska, Santorini y La India.