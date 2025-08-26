La comunicadora y exministra de Cultura, Milagros Germán se convertirá en abuela por segunda vez. En esta ocasión por parte de su hija Andreas De Camps.

"La Diva" compartió la feliz noticia en sus redes sociales con varis fotografías del baby shower de su primer nieto. Se recuerda que ya es abuela de Allegra, hija de su pimogenito, Álvaro De Camps.

“Verte tan plena y feliz me llena el corazón de amor, de luz, de mañana. Mi pequeña Andreas que pronto se convertirá en madre. Que está por emprender el papel más hermoso y el más difícil. Ese para el que todavía no existe un guión. Ese en el que debemos ser maestros, pero nos descubrimos alumnos”, escribió Germán en sus redes sociales.

El próximo integrante de la familia es fruto de la relación de la hija más pequeña de “La Diva”, Andreas y su pareja Jon.

“Faltan días para conocer a Lucián, ¡El niño de tu vida, el nieto de la mía! Y no ha podido ser más hermoso este camino. Tu espléndida maternidad, plácida a pesar de ti misma, junto a la paternidad serena de Jon, el hijo que Marta y Tony me legaron, ha llenado ésta espera de risas y mucha ilusión. Pronto seremos más Y eso nos hará mejores”, finalizó el escrito Germán.

En octubre de 2024, la presentadora de “Chévere Nights Live” anunció que se había convertido en abuela por primera vez con Allegra, el retoño de su hijo Álvaro De Camps Germán y su pareja, Justine.

“Y así llegó a nuestras vidas, tranquila, sin ruidos, serena, la niña que tanto soñamos. ¡Allegra! La hermosa niña que me hace abuela. Un amor nuevecito, para mí indescriptible, un amor que se estrena… y nace”, escribió Germán.

Allegra nació el 22 de octubre a las 9:10 de la mañana.