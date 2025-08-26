Katy Perry dice que solo busca "justicia" en juicio por su mansión de 15 millones de dólares

Un abogado le preguntó el martes a Katy Perry si obtendría algún beneficio económico o algo más en un juicio en una larga batalla legal por una mansión en California.

“Justicia” fue la respuesta de una sola palabra de la superestrella cantante, ex juez de “American Idol” y reciente astronauta, parte de una hora de testimonio remoto que dio en un tribunal de Los Ángeles.

En su tenso y cuidadoso testimonio, Perry no admitió directamente que ganaría dinero si ganaba, pero sí dijo: "Puedo perder dinero si no funciona a mi favor".

Ella habló durante el segundo juicio en una disputa por una mansión de $15 millones en el exclusivo Montecito, cerca de Santa Bárbara, que ella y su ex socio Orlando Bloom compraron en 2020.

El vendedor, Carl Westcott, de 85 años, dijo que no estaba mentalmente capacitado para hacer el trato y presentó una demanda para anularlo.

La parte de Perry —técnicamente el demandado era su representante comercial, Bernie Gudvi— prevaleció en el primer juicio en 2023. Posteriormente, Gudvi, en representación de Perry, presentó una contrademanda por la pérdida de ingresos por alquiler a causa de la batalla legal y millones en gastos de mantenimiento que supuestamente requería la casa. Esto dio lugar al actual juicio secundario.

El abogado de Westcott, Andrew J. Thomas, intentó con frecuencia desviar la conversación hacia Bloom. El juez del Tribunal Superior, Joseph Lipner, dictaminó que el actor de "Piratas del Caribe" y "El Señor de los Anillos" no tiene que testificar porque sería redundante e innecesario, a pesar de que la casa pertenece oficialmente a una empresa que él fundó.

Cuando se le preguntó si tuvo algún papel en la remodelación de la casa que Bloom supervisó, Perry respondió que actuó como "socia y asesora".

La pareja, que se separó en julio, tiene una hija cuyo quinto cumpleaños fue el martes.

Cuando se le preguntó sobre la naturaleza de su relación, Perry respondió: "Somos una familia de por vida".

El abogado de Perry, Eric Rowen, objetó casi todas las preguntas de Thomas considerándolas irrelevantes, incluidas la mayoría de las preguntas sobre Bloom, que Lipner mantuvo al mínimo.

Rowen se opuso con especial enojo cuando le preguntaron a Perry si sabía que Westcott había ingresado en una institución mental anteriormente en la batalla legal, aparentemente sugiriendo que la pregunta era un ataque para los medios presentes.

"Esto es, no quiero decir que sea poco ético, pero es simplemente un intento de difundir una narrativa fuera de este tribunal", dijo Rowen. El juez mantuvo su objeción y la pregunta fue desestimada.

El juez y los abogados se refirieron a Perry como «Señorita Hudson». Su nombre legal es Katheryn Elizabeth Hudson.

Actualmente se encuentra en plena gira internacional y recientemente se la ha relacionado con el ex primer ministro canadiense Justin Trudeau . No quedó claro dónde se encontraba durante el interrogatorio del martes.

Thomas le preguntó a Perry repetidamente si tenía suficiente efectivo a mano para comprar directamente la mansión de 15 millones de dólares.

“Podría haberlo hecho”, dijo finalmente, “pero preferí hacer una hipoteca”.

Perry admitió que, en el juicio anterior, dijo que pretendía vivir en la mansión, no alquilarla. Sin embargo, los inquilinos, incluida la familia del actor Chris Pratt, son fundamentales en este juicio. Se habló de que Pratt testificara, pero no figuraba en la lista final de testigos.

Hubo un momento ligero al final del testimonio de Perry cuando describió algunos tratos con Westcott y dijo: "Estaba embarazada en ese momento".

No se la podía escuchar con claridad y Lipner dijo que había oído: "Fue privado".

—¡No, estoy embarazada! —dijo Perry riendo.

El propio abogado de Perry se negó a interrogarla y el juez la excusó.

Al igual que el juicio anterior, este no tiene jurado, y Lipner decidirá el resultado. El testimonio de Perry se produjo en el cuarto día de un proceso que se espera que se prolongue dos días más.

No es la primera disputa pública prolongada que Perry mantiene por una propiedad. Anteriormente, se enfrentó en los tribunales con una orden de monjas que lucharon para detener la venta de un convento que ella había comprado. En ese caso, ganó.

También testificó en una demanda que alegaba que ella y sus coautores habían robado elementos clave de su exitosa canción "Dark Horse" a un músico cristiano. Perdió el juicio, pero ganó la apelación.